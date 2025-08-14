«Начинают мочить»: Игорь Акинфеев высказался о хейте в свой адрес в соцсетях

14 августа 2025, 19:41

Игорь Акинфеев рассказал, что не обижается на негатив в комментариях

Игорь Акинфеев (Фото: Instagram* @igor_igor_akinfeev)

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что читает комментарии в соцсетях, но уже не реагирует на критику так остро, как в молодости. Об этом он рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу».





Акинфеев признался, что читает все комментарии фанатов и не обижается на критику. По его словам, главное — дать понять болельщикам, что он с ними.

«Иногда уходишь после игры в плохом настроении, голову опустил — люди обижаются, потому что ты им не помахал и даже не повернулся. Поймите — вас 10 тысяч, каждому не улыбнешься», — сообщил футболист.

«Когда ты молодой, горячий, воспринимаешь всё иначе. Вроде выигрываешь титулы, но как только ошибешься — тебя везде начинают мочить. А с годами приходит понимание: пусть пишут», — признался Акинфеев.