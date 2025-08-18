Леонардо Ди Каприо и его возлюбленная Виттория Черетти отдыхают на яхте в Испании
Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо и итальянская супермодель Виттория Черетти устроили весёлый момент во время отдыха на яхте у берегов Форментеры.
Папарацци удалось запечатлеть кадр, где Черетти в шутку хлопает Ди Каприо по спине, пока он поднимается на борт.
Пара наслаждалась отдыхом у моря: Лео был одет в чёрные плавки, а Виттория — в чёрное бикини с леопардовым узором. После купания влюблённые загорали вместе с друзьями на палубе под тёплым солнцем.
Отношения между актёром и моделью начали развиваться с июня — именно тогда они появились вместе на пышной свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции. В сентябре 2023 года их роман подтвердился: пару сфотографировали за поцелуем в ночном клубе на Ибице.
