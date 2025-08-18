Леонардо Ди Каприо и его возлюбленная Виттория Черетти отдыхают на яхте в Испании

18 августа 2025, 13:30

Леонардо Ди Каприо резвится на яхте с Витторией Черетти

Леонардо Ди Каприо (Фото: Instagram* / @leonardodicaprio)

Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо и итальянская супермодель Виттория Черетти устроили весёлый момент во время отдыха на яхте у берегов Форментеры.