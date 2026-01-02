Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти отдыхали на суперъяхте с Джеффом Безосом

02 января 2026, 22:16

Леонардо Ди Каприо с возлюбленной отдохнули на яхте за 250 млн долларов

Леонардо Ди Каприо (Фото: Instagram* / @leonardodicaprio)

Накануне Нового года Леонардо Ди Каприо и его возлюбленная, актриса Виттория Черетти, провели солнечные дни на суперъяхте у берегов Сен-Бартелеми вместе с Лорен Санчес и Джеффом Безосом.