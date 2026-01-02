Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти отдыхали на суперъяхте с Джеффом Безосом
Накануне Нового года Леонардо Ди Каприо и его возлюбленная, актриса Виттория Черетти, провели солнечные дни на суперъяхте у берегов Сен-Бартелеми вместе с Лорен Санчес и Джеффом Безосом.
По информации Page Six, стоимость плавучей резиденции оценивается примерно в 250 миллионов долларов.
Для отдыха Ди Каприо выбрал простой образ: белую футболку и серые шорты, дополненные солнцезащитными очками, которые он позже сменил на обычные. Виттория Черетти остановилась на белом топе и коричневой юбке, дополнив образ шляпой и солнцезащитными очками.
Ранее папарацци впервые заметили публичный поцелуй Леонардо и Виттории во время совместного шоппинга в Лос-Анджелесе — этот романтический момент не остался незамеченным уличными фотографами.
