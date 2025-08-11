Достижения.рф

На грудь певицы Дженнифер Лопес напали в Казахстане

Дженнифер Лопес (Фото: Инстаграм* @jlo)

На грудь певицы Дженнифер Лопес напали в Казахстане. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



Саранча проползла по бюсту и шее исполнительницы на глазах у более чем 20 тысяч зрителей на ее последнем концерте в Алматы, который проходил в рамках мирового турне. Насекомое Лопес эффектно стряхнула с себя, взмахнув рукой.

Артистка опубликовала видео в своем блоге, которое мгновенно стало популярным, а в интернете появились объявления о продаже той самой саранчи за 1 млн тенге (примерно 150 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что Джей Ло отказалась выступать в РФ из-за возможного хейта со стороны Запада. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

*Запрещен в РФ

Екатерина Коршунова

