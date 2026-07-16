Леонид Агутин поднял цену за аренду апартаментов в Майами из-за возросших налоговых льгот
Леонид Агутин поднял цену за аренду апартаментов в Майами до семи тысяч долларов в месяц из-за возросших налоговых льгот. Об этом пишет Mash.
Певец стремится переложить возросшие налоги на недвижимость на плечи жильцов. Во Флориде у него и его супруги Анжелики Варум отобрали льготы, поэтому вместо прежних 10 тысяч долларов в год Агутину теперь придётся платить около 12 тысяч.
Артист попытался продать свою трёхкомнатную квартиру площадью 167 квадратных метров на берегу Санни-Айлс-Бич за 1,4 миллиона долларов, но покупателей не нашлось. В итоге квартиру сдали в аренду за шесть тысяч, а позже подняли ставку до семи тысяч. Несмотря на наличие пляжа, спа-комплекса, охраны, зала и парковки, жильцы, судя по объявлениям, переезжают примерно раз в три месяца.
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