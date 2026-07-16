Леонид Агутин поднял цену за аренду апартаментов в Майами из-за возросших налоговых льгот

16 июля 2026, 12:55

Mash: Леонид Агутин поднял цену за аренду апартаментов в Майами до $7 тыс

Леонид Агутин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Леонид Агутин поднял цену за аренду апартаментов в Майами до семи тысяч долларов в месяц из-за возросших налоговых льгот. Об этом пишет Mash.