Мама Тимати поведала о плотном графике 11-летней внучки Алисы и спровоцировала споры в Интернете

Симона Черноморская с внучкой Алисой (Фото: Инстаграм* @simona280)
Симона Черноморская поведала подписчикам о графике своей 11-летней внучки Алисы, дочери Тимати от модели Алены Шишковой. Этим она спровоцировала жаркие споры в Интернете. В своем личном блоге Симона заявила, что май для Алисы — один из наиболее сложных месяцев.
«Итоговые контрольные в Британской школе, экзамены в русской, заключительные спектакли в двух актерских студиях, последний блок English acting на Мосфильме, а ещё началась подготовка к новому проекту...», — перечислила некоторые из предстоящих испытаний Алисы мама Тимати.
Мозгу должно быть трудно, полагает Симона. Она уточнила, что по-настоящему завидует такому плотному графику девочки. Черноморская уверена, что что все усилия внучки точно окупятся.
В комментариях к публикации разогрелись жаркие споры. Одни восхищаются и Алисой, и ее наставниками, иные не понимают, зачем ребенку такая нагрузка.
«Вот зачем в таком турбо-режиме? У детей должно быть детство, а не реализация взрослых амбиций», «Все приносит свои плоды», «Пусть будет легко и прекрасно!», «Пусть лучше развивается в этом периоде, чем засоряет голову тик-токами, шляется по улицам, пробуя все, что нельзя», «Слишком много нагрузки, это может потом вырасти в бунт», — написали фолловеры мамы Тимати.
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