Леонид Ярмольник рассказал о ссорах в семье: «Как правило, это мелочи»

Леонид Ярмольник (Фото: Инстаграм* @yarmolnikcom)
Актер Леонид Ярмольник рассказал о значимости ссор в отношениях супругов.
На презентации нового альбома Леонида Агутина «Н.В.Л.», Ярмольник отметил, что считает ссоры абсолютно нормальным явлением в браке. Со слов актера, чем их больше, тем сильнее партнеры друг друга любят. Однако это не относится к глобальным конфликтам, уточнил он.
Артист намекнул, что в его отношениях подобные ссоры никак не мешают их с возлюбленной долгосрочному союзу.
Напомним, актер счастлив в браке с Оксаной Ярмольник. Жена знаменитости — дизайнер, театральный художник по костюмам и актриса.
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«Значит, есть с кем ссориться по пустякам. Потому что ссоры эти не предвещают ничего плохого, кроме разговорной разминки. Как правило, это мелочи», — отметил звезда фильма «Летучий корабль» в беседе с Super.
Артист намекнул, что в его отношениях подобные ссоры никак не мешают их с возлюбленной долгосрочному союзу.
«Вот мы с Ксюхой сколько уже... 43 года», — добавил Леонид.
Напомним, актер счастлив в браке с Оксаной Ярмольник. Жена знаменитости — дизайнер, театральный художник по костюмам и актриса.
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Ольга Енгалычева