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Леонид Агутин рассказал о влиянии популярности на артистов

Певец признался, что сам сталкивался со «звездной болезнью»
Леонид Агутин (Фото: Instagram* / agutinleonid)

Известный советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, аранжировщик и Заслуженный артист РФ Леонид Агутин порассуждал о популярности и ее влиянии на представителей российского шоу-бизнеса.



Своими мыслями артист поделился в шоу «МУЗЛОФТ» Стаса Ярушина, сообщает Леди Mail. По словам артиста, практически каждый исполнитель, добившийся известности, сталкивается со «звездной болезнью».

Не стал исключением и сам Агутин. Благодаря отцу, который работал со многими знаменитостями, певец с юности наблюдал за представителями индустрии.

«Я проходил это. Отец работал со многими, помню, как ценится людьми, когда ты остаешься нормальным человеком. Для меня сложность в том, что, с одной стороны, хамлом быть нельзя, с другой — будешь сладким, разорвешься и сгоришь», — рассказал Агутин.

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