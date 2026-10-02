Леонид Агутин рассказал о влиянии популярности на артистов

02 октября 2026, 15:49

Певец признался, что сам сталкивался со «звездной болезнью»

Леонид Агутин (Фото: Instagram* / agutinleonid)

Известный советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, аранжировщик и Заслуженный артист РФ Леонид Агутин порассуждал о популярности и ее влиянии на представителей российского шоу-бизнеса.





Своими мыслями артист поделился в шоу «МУЗЛОФТ» Стаса Ярушина, сообщает Леди Mail. По словам артиста, практически каждый исполнитель, добившийся известности, сталкивается со «звездной болезнью».



Не стал исключением и сам Агутин. Благодаря отцу, который работал со многими знаменитостями, певец с юности наблюдал за представителями индустрии.



«Я проходил это. Отец работал со многими, помню, как ценится людьми, когда ты остаешься нормальным человеком. Для меня сложность в том, что, с одной стороны, хамлом быть нельзя, с другой — будешь сладким, разорвешься и сгоришь», — рассказал Агутин.