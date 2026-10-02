Виктор Дробыш готовит неожиданные дуэты к юбилейному концерту
На одной сцене выступят Wildways и певица Mary Gu
Продюсер и композитор Виктор Дробыш рассказал о программе юбилейного концерта «18 друзей Дробыша», который пройдет 18 октября в Live Arena.
«Известия» передают, что одним из неожиданных дуэтов вечера станет совместное выступление рок-группы Wildways и певицы Mary Gu.
«Пока не сильно понимаю, как будет выглядеть дуэт Wildways и Mary Gu. Пока не знаю, как впишется в мой концерт TRITIA, но мне кажется, это будет очень круто! Я уже раскрыл маленькую тайну о неожиданном дуэте. Будут и другие. И, конечно, новые песни», — сказал Дробыш.Название концерта связано с тремя совпадениями: он состоится 18 октября в 18:00, а участниками станут 18 друзей продюсера. Дробыш отметил, что его когда-то называли «королем дуэтов», поэтому он решил продолжить эту традицию на юбилейном вечере.
В концерте также примут участие Валерия, Лолита, Слава и Николай Носков. Мероприятие приурочено к 60-летию Дробыша, которое он отмечает в 2026 году.