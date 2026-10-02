Виктор Дробыш готовит неожиданные дуэты к юбилейному концерту

02 октября 2026, 14:55

На одной сцене выступят Wildways и певица Mary Gu

Виктор Дробыш (фото: Instagram* / vdrobysh)

Продюсер и композитор Виктор Дробыш рассказал о программе юбилейного концерта «18 друзей Дробыша», который пройдет 18 октября в Live Arena.





«Известия» передают, что одним из неожиданных дуэтов вечера станет совместное выступление рок-группы Wildways и певицы Mary Gu.



«Пока не сильно понимаю, как будет выглядеть дуэт Wildways и Mary Gu. Пока не знаю, как впишется в мой концерт TRITIA, но мне кажется, это будет очень круто! Я уже раскрыл маленькую тайну о неожиданном дуэте. Будут и другие. И, конечно, новые песни», — сказал Дробыш.