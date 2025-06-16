«Лучший в мире собеседник, мой муж»: Маргарита Симоньян сделала признание о впавшем в кому Тигране Кеосаяне
Маргарита Симоньян назвала мужа Тиграна Кеосаяна «лучшим в мире собеседником»
Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале призналась, что всегда считала мужа Тиграна Кеосаяна «лучшим в мире собеседником».
По словам журналистки, если раньше она редко отвечала на комментарии в личном блоге, то теперь нуждается в общении с неравнодушными к ее ситуации людьми.
«Мне всегда было с кем поговорить — с лучшим в мире собеседником, моим мужем. Это не значит, что сейчас мне совершенно не с кем поговорить. Но сейчас мне хочется общаться с теми, кто, не будучи родным и близким, все равно молится и переживает за него, — то есть с вами», — написала Симоньян.
Напомним, в конце декабря прошлого года Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и в настоящее время находится в коме. Проблемы с сердцем у режиссера уже давно, в 2008 и 2010 годах он перенес два инфаркта.
Ранее Маргарита Симоньян рассказала о надежде на возвращение мужа из комы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».