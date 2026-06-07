«Я не спрашивал»: Эмин Агаларов впервые прокомментировал слухи о свадьбе отца

07 июня 2026, 13:17

Эмин Агаларов признался, что не был на свадьбе отца

Эмин Агаларов (Фото: Instagram* / @eminofficial)

Эмин Агаларов впервые высказался в программе Светланы Бондарчук «Света вокруг света» о появившихся ранее сообщениях о возможной свадьбе его отца — Араза Агаларова. Весной СМИ писали, что бизнесмен якобы связал себя узами брака с 27-летней Алёной Ивановой.





Однако сам артист признался, что не обсуждал этот вопрос с отцом и не может подтвердить появившуюся информацию. По словам Эмина Агаларова, он узнал о предполагаемой женитьбе из новостей, как и большинство людей.





«Я не спрашивал, я не был на свадьбе. Я знаю, что написали в новостях, я тоже читал, но я его никогда не спрашивал. Я считаю, это его личное. Поэтому искренне говорю, что не знаю, женился он или нет», — рассказал музыкант.

«Я говорю: "Пап, вот видишь, у меня такая же ситуация, а ты меня мучаешь". А он ответил: "Лучше бы я её послушал" — и засмеялся», — поделился артист.