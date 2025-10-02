Стала известна сумма долгов Ксении Собчак за капремонт

02 октября 2025, 11:24

Долг Ксении Собчак за капремонт составляет более 17 тысяч рублей

Ксения Собчак (Фото: Telegram@ ksbchk)

Ксения Собчак задолжала за капремонт трёх помещений более 17 тысяч рублей. В мировой судебный участок № 205 района Крылатское подали иски о взыскании задолженности. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией.





Отмечается, что все три нежилых помещения находятся в элитном жилом комплексе «Бродский» в районе Хамовники, откуда открывается вид на Кремль и храм Христа Спасителя. Общая сумма начислений за каждый объект с января 2023 года по сентябрь 2025 года составила более 5700 рублей, но Собчак ни разу по счетам не платила.





«К указанным суммам фонд также требует взыскать расходы на оплату госпошлины — по две тысячи рублей за каждое обращение, что увеличивает общие требования еще на шесть тысяч рублей. Все три дела зарегистрированы судом, решения по ним пока не приняты», — говорится в материале издания.

«Иски к Ксении Собчак из-за долгов за жилье и коммунальные услуги являются абсолютно типичным механизмом для сферы ЖКХ. По закону, согласно статье 153 Жилищного кодекса РФ, каждый собственник обязан своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги и взносы на капремонт. Если этого не происходит, у управляющей организации или у регионального оператора капремонта появляется право взыскать долг через суд», — пояснил Бондарь.