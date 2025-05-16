Леонид Каневский трогательно обратился к дочери по особому поводу: «Я благодарен судьбе»

Леонид Каневский (Фото: Инстаграм* @leonid_kanevskiy__official)
Единственная дочь заслуженного артиста РСФСР Леонида Каневского Наталья отмечает 48-летие. Ведущий программы «Следствие вели…» обратился к родственнице в личном блоге в честь праздника.
Актер заметил, что Наталья — «замечательная дочь. Со слов Леонида, она талантлива, красива, прекрасный художник и прекрасная мать.
Дочь артиста постоянно делится фотографиями с папой в соцсетях. Наталье нравится, что с ним все время делают мемы, а фразы из «Следствия вели» разбирают на цитаты.
В 1975 Леонид Каневский женился на дочери артиста Ефима Березина, переводчике Анне. Дочь влюбленных — выпускница Тель-Авивского университета, художник по костюмам.
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«У нее замечательные дети, мои внуки. Я благодарен судьбе, что могу поздравить ее с очередным днем рождения и пожелать ей долгих лет жизни. Будь здорова, моя девочка!», — подчеркнул Каневский.
Дочь артиста постоянно делится фотографиями с папой в соцсетях. Наталье нравится, что с ним все время делают мемы, а фразы из «Следствия вели» разбирают на цитаты.
В 1975 Леонид Каневский женился на дочери артиста Ефима Березина, переводчике Анне. Дочь влюбленных — выпускница Тель-Авивского университета, художник по костюмам.
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Ольга Енгалычева