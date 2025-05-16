«Прописано в книге Домостроя»: звезда «Универа» дополнил скандальное высказывание о женщинах

Виталий Гогунский (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)
Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», дополнил скандальное заявление о женщинах. Звезда отрицает слова бывшей жены Ирины Маирко о том, что считает слабый пол низшим слоем общества. Во время беседы с Super он также подчеркнул, что относится к его представительницам с уважением.
Фраза про то, что женщина должна быть в хорошем настроении рядом с мужчиной, по его словам, была вырвана из контекста. Актер добавил, что говорил исключительно про личную жизнь.
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«Моя избранница будет рядом со мной только в хорошем настроении. Это прописано во всех книгах, святых писаниях, книге Домостроя, в дореволюционных и советских книгах об этике отношений между мужчиной и женщиной: «Женщина обязана, должна встречать своего мужчину в хорошем настроении». Это даже не то, что я придумал», — пояснил журналистам Гогунский.Читайте также:
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