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«Прописано в книге Домостроя»: звезда «Универа» дополнил скандальное высказывание о женщинах

Гогунский заявил, что его слова о женщинах вырвали из контекста
Виталий Гогунский (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Виталий Гогунский (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», дополнил скандальное заявление о женщинах. Звезда отрицает слова бывшей жены Ирины Маирко о том, что считает слабый пол низшим слоем общества. Во время беседы с Super он также подчеркнул, что относится к его представительницам с уважением.
Фраза про то, что женщина должна быть в хорошем настроении рядом с мужчиной, по его словам, была вырвана из контекста. Актер добавил, что говорил исключительно про личную жизнь.
«Моя избранница будет рядом со мной только в хорошем настроении. Это прописано во всех книгах, святых писаниях, книге Домостроя, в дореволюционных и советских книгах об этике отношений между мужчиной и женщиной: «Женщина обязана, должна встречать своего мужчину в хорошем настроении». Это даже не то, что я придумал», — пояснил журналистам Гогунский.
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#актёр
#женщина
#скандал
#отношения
#шоу-бизнес
#звёзды
Раскрыт гонорар Сосо Павлиашвили за частное выступление
За частное выступление Сосо Павлиашвили просит от 2,5 до 3 млн рублей
16 мая 2025, 16:10

Сосо Павлиашвили (Фото: Инстаграм* @soso_pavliashvili_official)

За частное выступление Сосо Павлиашвили придется заплатить от двух с половиной до трех миллионов рублей. Об этом заявил продюсер Сергей Дворцов в разговоре с порталом «Страсти».
Продюсер полагает, что такой певец, как Павлиашвили может позволить себе подобную цену за корпоратив.

«Наверняка в райдере есть крепкий алкоголь, может быть, вино. Он очень обеспеченный человек, влиятельный, тактичный, добрый. Всё-таки грузинский мужчина, как-никак», — обратил внимание Сергей Дворцов.

Отмечалось, что цена на концерт исполнителя хита «Помолимся за родителей» варьируется от 1200 до 84 тысяч рублей. Со слов самого Сосо Павлиашвили, это сделано для того, дабы всякий мог позволить себе прийти и послушать его композиции.

К слову, в июне Сосо Павлиашвили исполнится 61 год. И хотя об окончании карьеры певец еще не задумывается, продюсер не исключает возможности, что артист может в ближайшие годы уйти в тень и «передать нишу кому-то из молодого поколения».

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Появилось первое совместное фото Алексея Воробьева с его женой

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#певец
#деньги
#артист
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51-летний Владимир Епифанцев живёт с тремя 20-летними девушками – подробности
16 мая 2025, 16:05

Владимир Епифанцев (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

51-летний актёр Владимир Епифанцев проживает одновременно с тремя девушками, которым по 20 лет. Об этом узнал Telegram-канал Admin.Anshlak.
Известно, что долгое время артист состоял в отношениях с Юлией Семёновой. Однако он открыто заявлял девушке, чтобы она не рассчитывала ни на что серьёзное, поскольку он любит красивых и стройных. Влюблённая в него по уши Юлия решилась на смену имиджа и резкое похудение. В результате, сбросив 30 кг, она всё же получила предложение руки и сердца от Епифанцева.

Однако теперь стало известно, что он живёт не только с ней, то и с тремя молодыми девушками, которые, с его слов, являются не просто подругами, а его частями. Тем не менее, раскрывать подробности такого странного сожительства Владимир не спешит.

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#артист
#отношения
#девушка
#актёр
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Появилось первое совместное фото Алексея Воробьева с его женой
16 мая 2025, 14:51

Алексей Воробьев (Фото: Инстаграм* @mr.alexsparrow)

На сайте российского посольства в Австрии появилось первое совместное фото певца и актера Алексея Воробьева с его женой Аидой Гарифуллиной. Кадры опубликовало издание Super.
На фотографии влюбленных запечатлели на приеме в российском посольстве в Вене по случаю Дня Победы. Отмечалось, что Гарифуллина помимо российского паспорта, имеет и австрийский.

Напомним, что Алексей Воробьев женился. Избранницей исполнителя хита «Сумасшедшая» стала известная оперная певица Аида Гарифуллина. Информатор из окружения возлюбленных заявил, что роман начался зимой этого года, а уже в апреле пара расписалась в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.

Ранее Воробьев только поделился фотографией гримерки, обозначив, что сейчас он находится на съемках. Но некоторые фанаты подумали, что этим кадром Воробьев косвенно подтвердил прошедшую свадьбу. На фотографии Воробьев закрыл картинкой кисть правой руки, которой держал телефон. Из-за этого нельзя увидеть, есть ли на пальце артиста обручальное кольцо или нет.




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#свадьба
#брак
#фотография
#певица
#воробьёв
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«Папа, купи»: Андрей Малахов раскрыл подноготоную семьи Кадышевой и как ее сын Григорий мечтает о наследстве при живых родителях
16 мая 2025, 14:45

Борис Горшков (фото: кадр из программы «Малахов»)

Телеведущий Андрей Малахов вновь собирает студию для обсуждения резонансной истории — конфликта в семье известной артистки Надежды Кадышевой. Главный герой обсуждения — её сын Григорий, которого обвиняют в равнодушии к собственным детям и череде скандалов с женщинами из его прошлого. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».

«Гриша, верни долги!» — скандируют зрители


Аудитория не скрывает эмоций: обвинения в адрес Григория Кадышева звучат всё громче. К обсуждению подключился бывший генеральный директор театра Надежды Кадышевой — Борис Горшков. Он проработал с артисткой в её звёздные годы, организуя гастроли, эфиры и съёмки.

«Я даже автограф ей придумал — она до сих пор им пользуется», — рассказал Горшков.

Он отметил, что поначалу Надежда и её супруг Александр Костюк были приятными и простыми людьми, но со временем, с ростом популярности, их отношение к окружающим резко изменилось.

«Ко мне начали относиться как к прислуге. Людей увольняли по надуманным причинам, лишь бы не платить больше», — заявил он.

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Пять любовников и эскорт: Андрей Малахов раскрыл шокирующие детали гибели Натальи Алешниковой. Первые показания подозреваемых

«Папа, купи»: как рос Григорий Кадышев


По словам бывшего менеджера, Григорий рос избалованным, не знал отказа и быстро привык к роскоши.

«Гриша вырос избалованным. Постоянно слышал от него: "Папа, купи". Машина нужна обязательно такая, чтобы привлекала внимание, все самое модное. Типичный нарцисс… Не уверен я, способен ли он влюбиться, если у него деньги на первом месте», — поделился Горшков.

Борис рассказывал, что был своего рода нянькой для Григория, сопровождал его в поездках, занимался досугом ребёнка. Когда мальчик подрос, попытался поговорить с ним о будущем.

Борис Горшков и Григорий (фото: кадр из программы «Малахов»)

«Я как-то разговаривал с ним. Вот, мол, мама поет, папа играет. А ты что думаешь делать? На это он ответил: "Что мне родители? Вот когда наследство оставят, да. Рассматриваю их как капитал, который мне отойдет". А потом это потребительское отношение к родителям перешло на жен. Теперь уже к своим детям он относится по-скотски. Нормальные мужики так не делают», — возмутился Борис.

Бывшие жёны выдвигают обвинения


В студию пришли сразу несколько женщин из прошлого Григория. Габриэлла Мерман, бывшая жена, заявила, что намерена лишить его родительских прав, заявляя, что он полностью игнорирует её. По словам девушки, у отца Григория она и вовсе заблокирована.

Жил за счет мужчин? Андрей Малахов продолжает скандальное расследование о сыне Надежды Кадышевой. Где сейчас ее сын Григорий
Жил за счет мужчин? Андрей Малахов продолжает скандальное расследование о сыне Надежды Кадышевой. Где сейчас ее сын Григорий

Кроме того, первая жена Григория — Анжелика Бирюкова. Женщина впервые рассказала подробности их расставания.

«Я никому никогда не говорила, но сегодня решусь. Мало кому известно, как именно Григорий ушел из семьи. Это произошло, когда нашему сыну было 8 месяцев. Я ушла гулять с ребенком, а когда вернулась, ни его, ни его вещей дома не оказалась», — призналась она.

Позже, когда понадобилось разрешение на выезд ребёнка за границу, по её словам, Григорий потребовал за это деньги — сумма достигла миллиона рублей.

Габриэлла Мерман (фото: кадр из программы «Малахов»)

Долги, мистика и ограничение матери


Дарья Де Батс, ещё одна бывшая возлюбленная, заявила, что Кадышев должен ей 9 миллионов рублей и отказывается возвращать долг, из-за чего она и решила рассказать об этом в эфире.

Другая девушка, которая захотела остаться анонимной, утверждает, что Григорий «общается с потусторонним миром и сливает туда энергию».

Кроме того, поступила информация, что сама Надежда Кадышева якобы изолирована от внешнего мира.

«Она отрезана от всего. Она никуда не выходит, ее полностью ограничивают», — сказала Де Батс.

Противоречивые мнения: Кадышев — нарцисс или жертва нападок?


Несмотря на шквал обвинений, не все гости студии настроены против Григория. Работница театра Кадышевой и мама Бориса Горшкова Тамара Любимова называет его порядочным человеком.

«Я могу сказать о нём только хорошее», — сказала она.

Семья Надежды Кадышевой (фото: кадр из программы «Малахов»)

Женщина добавила, что разговоры про меркантильность наследника Кадышевой неправда.

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#деньги
#семья
#долги
#артист
#певец
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Бизнес Андрея Махалова терпит убытки: телеведущий потерял 15 миллионов рублей
Андрей Малахов потерял 15 миллионов рублей на собственном санатории
16 мая 2025, 14:42

Андрей Малахов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Бизнес Андрея Малахова терпит убытки. Как сообщает телеграм-канал «Звездач», его компания ООО СГК «Изовела» ушла в минус.
Тем не менее ранее предприятие демонстрировало внушительную выручку — 185 миллионов рублей. Однако по итогам прошлого года убыток составил 15 миллионов рублей. Причины резкого финансового падения в материале не называются.

Единственным утешением для телезвезды стало то, что все налоги удалось выплатить. По данным базы ФНС, ранее у него накопилась задолженность в размере 1,1 миллиона рублей.

К слову, санаторий осуществляет деятельность в родном городе телеведущего — Апатитах. Владельцем оздоровительного комплекса Андрей Малахов стал два года назад.

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#санаторий
#налоги
#предприятие
#фнс
#телевидение
#бизнес
#деньги
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