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Раскрыт гонорар Сосо Павлиашвили за частное выступление

За частное выступление Сосо Павлиашвили просит от 2,5 до 3 млн рублей
Сосо Павлиашвили (Фото: Инстаграм* @soso_pavliashvili_official)

Сосо Павлиашвили (Фото: Инстаграм* @soso_pavliashvili_official)

За частное выступление Сосо Павлиашвили придется заплатить от двух с половиной до трех миллионов рублей. Об этом заявил продюсер Сергей Дворцов в разговоре с порталом «Страсти».
Продюсер полагает, что такой певец, как Павлиашвили может позволить себе подобную цену за корпоратив.

«Наверняка в райдере есть крепкий алкоголь, может быть, вино. Он очень обеспеченный человек, влиятельный, тактичный, добрый. Всё-таки грузинский мужчина, как-никак», — обратил внимание Сергей Дворцов.

Отмечалось, что цена на концерт исполнителя хита «Помолимся за родителей» варьируется от 1200 до 84 тысяч рублей. Со слов самого Сосо Павлиашвили, это сделано для того, дабы всякий мог позволить себе прийти и послушать его композиции.

К слову, в июне Сосо Павлиашвили исполнится 61 год. И хотя об окончании карьеры певец еще не задумывается, продюсер не исключает возможности, что артист может в ближайшие годы уйти в тень и «передать нишу кому-то из молодого поколения».

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Вырос без родителей и работает тренером: чем рэпер ICEGERGERT привлек внимание Екатерины Мизулиной и что он говорит про Басту
16 мая 2025, 16:51

ICEGERGERT (фото: Instagram* / iceicegergert)

Рэпер ICEGERGERT — один из самых обсуждаемых представителей новой волны отечественного трэпа. В его биографии — суворовское училище, звание мастера спорта и участие в объединении GAZGOLDER. О творческом пути артиста и о том, как он привлек внимание Екатерины Мизулиной, расскажет «Радио 1».

Кто такой ICEGERGERT


ICEGERGERT — рэп-исполнитель из Санкт-Петербурга, чьё творчество соединяет трэп, электро-дэнс, фавела-фанк и уличную поэтику. Георгий Гергерт (настоящее имя артиста) строит образ на брутальности, уличной философии и криминальной эстетике. Его музыка — это прямая речь о жизни, сделках, любви и братстве.

В 2024 году он вошёл в состав творческого объединения GAZGOLDER, владельцем которого является Василий Вакуленко (Баста).

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Биография ICEGERGERT


Георгий Гергерт родился 24 августа 2001 года в Братске (Иркутская область), но в раннем возрасте переехал в Санкт-Петербург, где воспитывался бабушкой, дедушкой и тётей.

ICEGERGERT (фото: Instagram* / iceicegergert)

С юных лет находился в условиях жёсткой дисциплины — окончил Санкт-Петербургское суворовское военное училище. Там же начались его первые эксперименты с рифмами.

«Учились в стихотворной форме высмеивать друг друга», — вспоминает артист, говоря о курсантских баттлах, которые устраивали сами воспитанники.

Позже Гергерт поступил в Военную академию связи, где был старшиной роты и входил в спортивную сборную. Но выбрал другой путь — перевёлся в Военмех на факультет ракетных двигателей и сосредоточился на спорте и музыке.

В 2023 году получил звание мастера спорта по армейскому рукопашному бою, выиграв турнир «Надежды России».

Кем являются родители рэпера


Когда Георгию было шесть лет, его родителей лишили родительских прав из-за проблем с законом. После этого он переехал в Санкт-Петербург.

С отцом связи остались формальными, он живёт в Сибири и завёл новую семью. С матерью музыкант начал общаться только после 18 лет.

​ICEGERGERT (фото: Instagram* / iceicegergert)

Музыка ICEGERGERT


Музыкальный путь ICEGERGERT начал в 2019 году, вдохновившись приятелем из трэп-сцены. Первый трек «Полукровка» сразу задумывался как потенциальный хит.

«С первого трека ни о каких приколах не было речи. Даже сейчас я считаю "Полукровку" одной из самых сильных своих композиций», — отмечает артист.

Среди музыкальных ориентиров — Kizaru, Big Baby Tape, Pharaoh, Boulevard Depo и Баста. Отдельно ICEGERGERT подчёркивает влияние Басты.

«Баста звучит круто. Он так-то взрослый, но делает музыку, которая молодым не по зубам», — говорит он.

ICEGERGERT и Баста (фото: Instagram* / iceicegergert)

Отдельное внимание в его композициях уделено теме уличной жизни, криминала и авторитетов — эта линия, по мнению некоторых общественных деятелей, вызывает обеспокоенность. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что есть вероятность обратиться в МВД и Генпрокуратуру.

«Вчера произошла драка после концерта некого трэп-рэпера icegergert в Москве. Говорят, такие ситуации происходят не в первый раз — аналогичное происходило после концерта в Нижнем Новгороде. Многие подписчики в письмах просят обратить внимание на треки исполнителя, в которых по их версии содержится пропаганда криминала и наркотиков. Посмотрим», — написала она.

После релиза EP «Опричники» и трека «Грабитель 78» артист стал заметной фигурой на отечественной трэп-сцене. Его текстам свойственны криминальные мотивы, стритовый сленг, брутальный образ и эстетика уличной иерархии — отсылки к «воровскому кодексу» прослеживаются и в клипах.

Личная жизнь рэпера


О личной жизни ICEGERGERT говорит мало. В социальных сетях он позиционирует себя как человека, способного на дружбу и самоотдачу.

«Я умею дружить, не подставлять людей и жертвовать собой ради общего дела», — пишет он.

На первом месте у музыканта сейчас стоит карьера.

ICEGERGERT и Гуф (фото: Instagram* / iceicegergert)

Концерты ICEGERGERT


Дебютный концерт артист организовал сам — в рамках собственного проекта TRAPGLADIATOR, совмещающего уличные бои и живую рэп-музыку. Эти вечеринки стали регулярными, собрав вокруг себя молодую аудиторию, близкую к уличной культуре.

«Коленки не тряслись. Это была такая жёсткая волна, в которую я хотел окунуться, почувствовать азарт артиста, фидбэк от публики», — вспоминает он первое выступление.

Осенью 2024 года он отправился в гастрольный тур по России — от Калининграда до Сибири. Анонс тура 2025 года охватывает 22 города.

ICEGERGERT сейчас


Сегодня ICEGERGERT совмещает творческую карьеру с работой тренера в молодёжном клубе «Маяк», где занимается с подростками и передаёт им спортивный опыт. Музыкально он продолжает развиваться в составе объединения GAZGOLDER и готовится к масштабному туру ICEGERGERT RU TOUR 2К25.

Артист делает ставку на концертную энергетику и сохранение верности себе — в ритме, текстах и идеологии.

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Леонид Каневский трогательно обратился к дочери по особому поводу: «Я благодарен судьбе»
Актер Леонид Каневский обратился к дочке в день ее 48-го дня рождения
16 мая 2025, 16:50

Леонид Каневский (Фото: Инстаграм* @leonid_kanevskiy__official)

Единственная дочь заслуженного артиста РСФСР Леонида Каневского Наталья отмечает 48-летие. Ведущий программы «Следствие вели…» обратился к родственнице в личном блоге в честь праздника.
Актер заметил, что Наталья — «замечательная дочь. Со слов Леонида, она талантлива, красива, прекрасный художник и прекрасная мать.

«У нее замечательные дети, мои внуки. Я благодарен судьбе, что могу поздравить ее с очередным днем рождения и пожелать ей долгих лет жизни. Будь здорова, моя девочка!», — подчеркнул Каневский.

Дочь артиста постоянно делится фотографиями с папой в соцсетях. Наталье нравится, что с ним все время делают мемы, а фразы из «Следствия вели» разбирают на цитаты.

В 1975 Леонид Каневский женился на дочери артиста Ефима Березина, переводчике Анне. Дочь влюбленных — выпускница Тель-Авивского университета, художник по костюмам.

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Григорий Лепс теперь добывает руду и драгоценные металлы
16 мая 2025, 16:46

Григорий Лепс (фото: Telegram @gvleps_official)

Григорий Лепс нашёл новый источник заработка. Певец оформил очередной бизнес.
Как стало известно Telegram-каналу «Звездач», Лепс зарегистрировал ООО «Исток-62», занимающееся добычей руды и песков драгоценных и редких металлов.

Также исполнитель хита «Самый лучший день» вошёл в состав учредителей санаторно-курортной организации ООО «Алтайтревел».

Не исключено, что таким образом Лепс решил заработать на свадьбу с молодой невестой Авророй Кибой. Напомним, что паре пришлось отложить на неопределённый срок торжество из-за финансовых проблем у артиста.

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51-летний Владимир Епифанцев живёт с тремя 20-летними девушками – подробности
16 мая 2025, 16:05

Владимир Епифанцев (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

51-летний актёр Владимир Епифанцев проживает одновременно с тремя девушками, которым по 20 лет. Об этом узнал Telegram-канал Admin.Anshlak.
Известно, что долгое время артист состоял в отношениях с Юлией Семёновой. Однако он открыто заявлял девушке, чтобы она не рассчитывала ни на что серьёзное, поскольку он любит красивых и стройных. Влюблённая в него по уши Юлия решилась на смену имиджа и резкое похудение. В результате, сбросив 30 кг, она всё же получила предложение руки и сердца от Епифанцева.

Однако теперь стало известно, что он живёт не только с ней, то и с тремя молодыми девушками, которые, с его слов, являются не просто подругами, а его частями. Тем не менее, раскрывать подробности такого странного сожительства Владимир не спешит.

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«Прописано в книге Домостроя»: звезда «Универа» дополнил скандальное высказывание о женщинах
Гогунский заявил, что его слова о женщинах вырвали из контекста
16 мая 2025, 15:50

Виталий Гогунский (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», дополнил скандальное заявление о женщинах. Звезда отрицает слова бывшей жены Ирины Маирко о том, что считает слабый пол низшим слоем общества. Во время беседы с Super он также подчеркнул, что относится к его представительницам с уважением.
Фраза про то, что женщина должна быть в хорошем настроении рядом с мужчиной, по его словам, была вырвана из контекста. Актер добавил, что говорил исключительно про личную жизнь.
«Моя избранница будет рядом со мной только в хорошем настроении. Это прописано во всех книгах, святых писаниях, книге Домостроя, в дореволюционных и советских книгах об этике отношений между мужчиной и женщиной: «Женщина обязана, должна встречать своего мужчину в хорошем настроении». Это даже не то, что я придумал», — пояснил журналистам Гогунский.
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#отношения
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