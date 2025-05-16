Раскрыт гонорар Сосо Павлиашвили за частное выступление

Сосо Павлиашвили (Фото: Инстаграм* @soso_pavliashvili_official)
За частное выступление Сосо Павлиашвили придется заплатить от двух с половиной до трех миллионов рублей. Об этом заявил продюсер Сергей Дворцов в разговоре с порталом «Страсти».
Продюсер полагает, что такой певец, как Павлиашвили может позволить себе подобную цену за корпоратив.
Отмечалось, что цена на концерт исполнителя хита «Помолимся за родителей» варьируется от 1200 до 84 тысяч рублей. Со слов самого Сосо Павлиашвили, это сделано для того, дабы всякий мог позволить себе прийти и послушать его композиции.
К слову, в июне Сосо Павлиашвили исполнится 61 год. И хотя об окончании карьеры певец еще не задумывается, продюсер не исключает возможности, что артист может в ближайшие годы уйти в тень и «передать нишу кому-то из молодого поколения».
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«Наверняка в райдере есть крепкий алкоголь, может быть, вино. Он очень обеспеченный человек, влиятельный, тактичный, добрый. Всё-таки грузинский мужчина, как-никак», — обратил внимание Сергей Дворцов.
Отмечалось, что цена на концерт исполнителя хита «Помолимся за родителей» варьируется от 1200 до 84 тысяч рублей. Со слов самого Сосо Павлиашвили, это сделано для того, дабы всякий мог позволить себе прийти и послушать его композиции.
К слову, в июне Сосо Павлиашвили исполнится 61 год. И хотя об окончании карьеры певец еще не задумывается, продюсер не исключает возможности, что артист может в ближайшие годы уйти в тень и «передать нишу кому-то из молодого поколения».
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Ольга Енгалычева