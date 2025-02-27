Леонид Якубович много лет скрывал 10-комнатную квартиру и замок, как у Пугачёвой

Леонид Якубович (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)
Раскрыто роскошное жилье Леонида Якубовича, которое он скрывал от общественности долгие годы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, ведущий проживает в десятикомнатной квартире в Хамовниках, которая оформлена на его супругу. Площадь недвижимости составляет 228 квадратных метров. Находится квартира в 8-этажном доме 1914 года постройки в Чистом переулке. Примечательно, что она занимает почти весь третий этаж дома. На сегодняшний день ее стоимость оценивается примерно в 202 млн рублей. Стоит отметить, что ранее артист показывал журналистам только 60-метровую двухкомнатную квартиру, расположенную в Доме артистов Большого театра.
Как сообщает SHOT, Якубовичу также принадлежит замок, который стоит на участке в 30 соток в деревне Веледниково Истринского района Московской области. Его примерная рыночная стоимость — 1 млрд рублей. Помимо этого в собственности у ведущего капитал-шоу «Поле чудес» есть 13 соток земли в деревне Сивково Одинцовского района с небольшим домом и 43-метровой баней и шестилетний Lexus LX III.
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Как сообщает SHOT, Якубовичу также принадлежит замок, который стоит на участке в 30 соток в деревне Веледниково Истринского района Московской области. Его примерная рыночная стоимость — 1 млрд рублей. Помимо этого в собственности у ведущего капитал-шоу «Поле чудес» есть 13 соток земли в деревне Сивково Одинцовского района с небольшим домом и 43-метровой баней и шестилетний Lexus LX III.
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Екатерина Коршунова