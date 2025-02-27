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Леонид Якубович много лет скрывал 10-комнатную квартиру и замок, как у Пугачёвой

SHOT: Якубович оказался хозяином 10-комнатной квартиры и замка стоимостью 1 млрд
Леонид Якубович (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Леонид Якубович (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Раскрыто роскошное жилье Леонида Якубовича, которое он скрывал от общественности долгие годы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, ведущий проживает в десятикомнатной квартире в Хамовниках, которая оформлена на его супругу. Площадь недвижимости составляет 228 квадратных метров. Находится квартира в 8-этажном доме 1914 года постройки в Чистом переулке. Примечательно, что она занимает почти весь третий этаж дома. На сегодняшний день ее стоимость оценивается примерно в 202 млн рублей. Стоит отметить, что ранее артист показывал журналистам только 60-метровую двухкомнатную квартиру, расположенную в Доме артистов Большого театра.

Как сообщает SHOT, Якубовичу также принадлежит замок, который стоит на участке в 30 соток в деревне Веледниково Истринского района Московской области. Его примерная рыночная стоимость — 1 млрд рублей. Помимо этого в собственности у ведущего капитал-шоу «Поле чудес» есть 13 соток земли в деревне Сивково Одинцовского района с небольшим домом и 43-метровой баней и шестилетний Lexus LX III.

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«Мы в реанимации»: звезда «ДОМа-2» Саша Черно поделилась печальными новостями о сыне и поразилась жестокости людей
Саша Черно поделилась новостями о реанимации сына и пришла в шок от негатива в Сети
27 февраля 2025, 04:58

Александра Черно с сыном Стефаном (Фото: кадр видео Instagram* @cherno_sasha93)

Саша Черно 26 февраля сообщила о горе: ее 4-летний сын Стефан снова оказался в реанимации. Новость об этом 26 февраля потрясла поклонников экс-участницы «ДОМа-2», но сразу появились и те, кто начал оскорблять ее за «плохое материнство». По словам Черно, виной всему бывший возлюбленный Иосиф с его ложными обвинениями, которые создают Саше негативный образ.
«Я искренне не понимаю, почему меня считают плохой матерью за то, что я не выставляю абсолютно все свои передвижения с сыном на показ... Какой отец Иосиф — я не буду давать оценку», — написала она.
Отсутствие частых фото и видео с сыном в своих блогах Черно объясняет просто: она не хочет, чтобы неприятные слухи и обвинения касались ее малыша. Стефан — счастье и радость для своей мамы.

Александра Черно с сыном Стефаном (Фото: кадр видео Instagram* @cherno_sasha93)

К сожалению, утром 26 февраля Черно рассказала, что Стефану стало плохо, и его срочно доставили в клинику доктора Рошаля. Саша пока не раскрывает, что именно случилось с малышом, кажется растерянной. Она пояснила в блоге, что пытается выяснить хоть что-то о состоянии сына, и попросила подписчиков поддержать ее добрыми мыслями.

Вскоре после этого Саша столкнулась с волной негатива в Сети. Некоторые уверены, что она выдумывает проблемы сына ради внимания, а кто-то даже намекнул, будто звезда была пьяна. Черно ответила хейтерам, что ей сейчас не до споров, ведь все мысли только о ребенке, а жестокость людей ее просто потрясает. Она выйдет на связь, когда мальчику станет лучше.

Александра Черно (Фото: Instagram* @cherno_sasha93)

«Дно пробито, ребят», — резюмировала Александра, говоря об очередном посте Иосифа, где тот «все перевернул» и попытался показать ее безразличной к ребенку.
Чуть позже в ночь с 26 на 27 февраля она призналась, что пойдет спать, чтобы отойти от стресса и не читать очередную волну «грязи» онлайн в подобном состоянии.

Но есть и те, кто встает на сторону Черно. Поклонники пишут, что маленькие дети часто болеют, и советуют Саше держать себя в руках, ведь ее тревога может отразиться на сыне. Они верят, что Стефан скоро поправится, и желают маме сил пережить этот трудный момент.

«Хотел создать ненависть вокруг меня грязной ложью»: актер Данила Козловский выиграл суд против Бородина
«Хотел создать ненависть вокруг меня грязной ложью»: актер Данила Козловский выиграл суд против Бородина
Тем временем Иосиф Оганесян, отец Стефана, тоже переживает за сына, но не упускает случая уколоть бывшую. Раньше он даже грозился забрать ребенка себе, утверждая, что лучше справится с воспитанием.

Теперь же он утверждает, что «друзья Саши» звонят и пишут ему с угрозами, а саму Черно обвиняет в алкоголизме и безразличии к сыну.

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«Хотел создать ненависть вокруг меня грязной ложью»: актер Данила Козловский выиграл суд против Бородина
Козловский выиграл суд против Бородина с требованием опровержения лжи в его блоге
27 февраля 2025, 02:04

Данила Козловский (Фото: Instagram* @danilakozlovsky)

Звезда российского кино Данила Козловский одержал победу в суде над главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным, который обвинял актера в жизни за границей и подстрекании на митинги и протесты. Текст с подтверждением судебного решения Бородин опубликовал днем 26 февраля 2025 года в своем Telegram-канале.
Все началось в апреле 2023 года, когда Бородин публично заявил, что Козловский якобы уехал жить за границу и может иметь второе гражданство — американское. Политик уверял, что если это подтвердится, то артисту грозит уголовная ответственность за нарушение закона об уведомлении МВД.

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Тогда же Бородин намекал, что разберется и с публикациями актера в соцсетях, которые считал спорными. Он даже бросил вызов, заявив, что ждет от Данилы встречный иск, чтобы выяснить, кто говорит правду.

Данила Козловский (Фото: Instagram* @danilakozlovsky)

Козловский не стал молчать и подал в суд, чтобы защитить свое имя. Он рассказал, что все его доходы — только из России, и это легко проверить в налоговой.

Первый иск актера суд отклонил из-за ошибок в документах, но Данила не сдался. В новом заявлении он потребовал символический рубль за моральный ущерб и публичное опровержение от Бородина. Как итог: суд признал слова Бородина ложью, порочащей репутацию звезды.

В мае 2024 года Козловский делился своими чувствами относительно ситуации.

Данила Козловский (Фото: Instagram* @danilakozlovsky)

«То, о чем писал Бородин, — неправда. Теперь официально! Вопреки его стараниям грязной ложью создать вокруг меня атмосферу подозрительности и ненависти, вопреки всем трудностям, я продолжаю жить в России. Я никогда и никуда не уезжал», — порадовал подписчиков актер.
Он сказал, что ему важно было поставить точку в этой истории и доказать, что он живет в Москве и всегда любил свой дом.

26 февраля 2025 года Telegram-канале Бородина появился пост, начинающихся со слов «опровержение», который подтверждает, что суд признал обвинения Бородина в адрес актера недостоверными.

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«Нужно поехать в лес, построить чучело»: Юра Борисов познакомил актрису из «Аноры» с Масленицей

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#гражданство
#суд
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#актёр
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#звёзды
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#telegram
#доходы
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«Нужно поехать в лес, построить чучело»: Юра Борисов познакомил актрису из «Аноры» с Масленицей
26 февраля 2025, 22:23

Юра Борисов (Фото: РИА Новости/ Максим Блинов)

Американская актриса Майки Мэдисон узнала о Масленице от российского артиста Юры Борисова, с которым снялась в фильме «Анора». Она не знала, что подобный праздник существует, но отметила логичность его проведения и угостилась блинами.
Майки Мэдисон приходила на шоу Late Night with Seth Meyers на телеканале NBC. Актриса поделилась, что Юра Борисов показал, как справляют Масленицу. Для этого звезды «Аноры» отправились в американский лес, дабы сжечь там импровизированное чучело из палок и одежды российского актера.

«Утром они приготовили блины, мы их съели. Мне понравилось. Потом Юра сказал, что нам нужно поехать в лес, построить чучело и поджечь его. Я даже не проверяла, есть ли такой праздник. Решила, что все звучит логично», — откровенничала Майки Мэдисон.

Ранее сербский режиссёр Эмир Кустурица подтвердил, что Юра Борисов исполнит роль в его новом фильме. Он также раскрыл, кого именно воплотит на экране номинированный на «Оскар» актёр.

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#актёр
#масленица
#актриса
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«От него несет»: Бари Алибасов опозорил Юрия Лозу
26 февраля 2025, 21:44

Бари Алибасов (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)

В новом интервью продюсер Бари Алибасов прошелся по певцу Юрию Лозе. Заслуженный артист в оскорбительной форме объявил, что композитор плохо следит за личной гигиеной.
По словам Алибасова, исполнитель хита «Плот» не принимал душ перед выходом на сцену во время гастролей «Интеграла». Из-за этого его якобы сторонились другие артисты, утверждает 77-летний продюсер.

«Тот же Лоза выходит на сцену вонючий. Невозможно стоять рядом. Весь грязный. Все вот эти вот манжики [манжеты], все черное, весь черный. От него несет», — откровенничал Бари в беседе с NEWS.ru.

Алибасов уточнил, что Юрий Лоза все время стоял на расстоянии 6−10 метров от артистов, поскольку «от него воняло».

Продюсер уверяет, что певца долгое время уговаривали помыться, однако он якобы ходил в душ раз в три года.

Ранее сообщалось, что певец Юрий Лоза готов назвать Филиппа Киркорова трусом, если окажется, что именно он препятствует концертам Лолиты Милявской. К тому же, Лоза между делом снова проехался по исполнительнице Клаве Коке, назвав ее бесталанной.

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#душ
#продюсер
#певец
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Скончалась звезда «Сплетницы» Мишель Трахтенберг
26 февраля 2025, 21:28

Мишель Трахтенберг (Фото: Инстаграм* @michelletrachtenberg)

Американская актриса Мишель Трахтенберг скончалась на 40-м году жизни, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Мама Мишель нашла ее тело примерно в восемь утра в среду в квартире элитного жилого комплекса One Columbus Place в Нью-Йорке. Некоторое время назад американская актриса перенесла операцию по пересадке печени. Точные причины смерти еще уточняются.

Фанаты артистки отмечали, что в последнее время она выглядела изможденной и хрупкой.

Публика знала Мишель Трахтенберг по картине «Евротур», сериалам «Баффи» и «Сплетница».

Ранее сообщалось, что иранский актер кино и ТВ, диктор и радиоведущий, известный артист дубляжа Манучехр Вализаде скончался на 85 году жизни. Причиной смерти стала болезнь легких.

Манучехра Вализаде госпитализировали пару недель назад. Медики делали все необходимое, чтобы спасти актера, однако он все равно скончался.

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#актриса
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