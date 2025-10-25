Достижения.рф

Леонид Якубович прокомментировал уход из «Поля чудес»

«Абзац»: Леонид Якубович намерен остаться ведущим «Поля чудес» навсегда
Леонид Якубович (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович заявил, что готов остаться в проекте, пока он существует. Об этом он сообщил порталу «Абзац» в день 35-летия передачи.



По словам шоумена, он не собирается покидать программу.

«Я навсегда в программе. Сколько она будет идти, столько я и буду там», — пояснил Якубович.

Телеведущий отметил, что на сегодняшний день не видит никого, кто мог бы продолжить вести передачу, начатую им в 1991 году.

Напомним, впервые «Поле чудес» вышло в эфир 25 октября 1990 года.

Екатерина Коршунова

