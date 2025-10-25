Леонид Якубович прокомментировал уход из «Поля чудес»

25 октября 2025, 18:24

«Абзац»: Леонид Якубович намерен остаться ведущим «Поля чудес» навсегда

Леонид Якубович (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович заявил, что готов остаться в проекте, пока он существует. Об этом он сообщил порталу «Абзац» в день 35-летия передачи.





По словам шоумена, он не собирается покидать программу.





«Я навсегда в программе. Сколько она будет идти, столько я и буду там», — пояснил Якубович.