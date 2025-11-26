Леонид Ярмольник выступил свидетелем на заседании по делу Аглаи Тарасовой
Российский актер Леонид Ярмольник выступил свидетелем на заседании по делу Аглаи Тарасовой, обвиняемой в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает «Абзац».
Он заявил судье, что история с вейпом была случайностью, и подчеркнул положительные качества молодой актрисы. По словам Ярмольника, Тарасова талантлива, дисциплинирована, тактична и никогда не позволяла себе излишеств.
Актер добавил, что миллионы зрителей ждут возвращения Тарасовой на большие экраны, а все, кто работал с ней на съемочной площадке, подтверждают её профессионализм и ответственность. Он надеется, что суд учтёт все обстоятельства и оценит инцидент как непреднамеренный.
В ходе заседания планируется допросить других свидетелей – актёров Евгения Цыганова и Юлию Снигирь. Суд продолжит рассмотрение дела, уточняя детали и обстоятельства, которые могли привести к обвинению Тарасовой, а также оценивая предоставленные показания.
