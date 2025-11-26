26 ноября 2025, 16:07

Леонид Ярмольник (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Российский актер Леонид Ярмольник выступил свидетелем на заседании по делу Аглаи Тарасовой, обвиняемой в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает «Абзац».