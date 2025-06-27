Юлия Гаврилина и исполнитель хита «Гламур» впервые поцеловались на публике

Super: Юлия Гаврилина и Nkeeei впервые поцеловались на публике
Юля Гаврилина (фото: Instagram* / julia.gavrilina)

Недавно блогер Юлия Гаврилина отпраздновала свое 23-летие презентацией музыкального альбома «DRAMAТУРГИЯ». Среди гостей был замечен и исполнитель хита «Гламур» Nkeeei (Никита Коробыко), с которым девушка состоит в романтических отношениях.



Прошлым вечером на мероприятии произошло то, чего так долго ждали поклонники — Гаврилина и Nkeeei перестали скрывать чувства и поцеловались на публике, передает Super.




Под хит Инстасамки «За деньги да» музыкант поднял возлюбленную на руки и нежно поцеловал.

Напомним, впервые слухи об отношениях Юлии Гаврилиной и Nkeeei появились в 2024 году. Официально пара свои отношения не подтверждала.

*Запрещен в РФ

Екатерина Коршунова

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