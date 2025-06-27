Невестка Наташи Королёвой показала, как выглядит после нескольких операций на челюсть

27 июня 2025, 08:27

Невестка Королёвой показала лицо после нескольких операций на челюсть

Архип Глушко и Мелисса Глушко (Фото: Инстаграм* @melissa_foxs_)

Невестка Наташи Королёвой и Тарзана перенесла серьезное хирургическое вмешательство — несколько лет Мелисса занимается восстановлением челюсти, которая неправильно срослась после падения. Недавно она показала, как изменилось ее лицо после операций.