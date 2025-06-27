Невестка Наташи Королёвой показала, как выглядит после нескольких операций на челюсть

Невестка Королёвой показала лицо после нескольких операций на челюсть
Архип Глушко и Мелисса Глушко (Фото: Инстаграм* @melissa_foxs_)

Невестка Наташи Королёвой и Тарзана перенесла серьезное хирургическое вмешательство — несколько лет Мелисса занимается восстановлением челюсти, которая неправильно срослась после падения. Недавно она показала, как изменилось ее лицо после операций.



В своем блоге девушка опубликовала снимок уже после заживления. Подписчики Мелиссы восхитились ее внешним видом.

Мелисса Глушко (Фото: Инстаграм* @melissa_foxs_)

По мнению комментаторов, сейчас невестка Наташи Королёвой выглядит очень счастливой.

Напомним, 21 августа 2024 года состоялось бракосочетание сына Наташи Королёвой и Сергея Глушко, Архипа, и его избранницы Анны Валынкиной, ранее известной как стриптизёрша Мелисса. Молодые люди находятся в отношениях более четырех лет.

*Запрещен в РФ

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