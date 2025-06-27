Невестка Наташи Королёвой показала, как выглядит после нескольких операций на челюсть
Невестка Наташи Королёвой и Тарзана перенесла серьезное хирургическое вмешательство — несколько лет Мелисса занимается восстановлением челюсти, которая неправильно срослась после падения. Недавно она показала, как изменилось ее лицо после операций.
В своем блоге девушка опубликовала снимок уже после заживления. Подписчики Мелиссы восхитились ее внешним видом.
По мнению комментаторов, сейчас невестка Наташи Королёвой выглядит очень счастливой.
Напомним, 21 августа 2024 года состоялось бракосочетание сына Наташи Королёвой и Сергея Глушко, Архипа, и его избранницы Анны Валынкиной, ранее известной как стриптизёрша Мелисса. Молодые люди находятся в отношениях более четырех лет.
*Запрещен в РФ
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