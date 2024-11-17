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Леонтьев на юбилейном концерте Крутого прятался в гримёрке под чужой фамилией

Валерий Леонтьев (Фото: riamediabank.ru/Кирилл Каллиников)

Валерий Леонтьев (Фото: riamediabank.ru/Кирилл Каллиников)

Валерий Леонтьев произвёл настоящий фурор, когда впервые за пять лет вышел на большую сцену в юбилейном концерте Игоря Крутого. Однако коллеги-артисты никак не могли отыскать Казанову советской и российской эстрады за кулисами.


Вездесущие журналисты программы «Ты не поверишь!» выяснили: Леонтьев скрывался в гримёрке, на которой было написано «Николай Устюжанин», передаёт НТВ. Повезло только Льву Лещенко, который волею случая делил с ним эту гримёрку. Он рассказал, что они немного поговорили с Леонтьевым; тот привёз из США много сувениров и всем их раздаривал.

Во время концерта 74-летний артист скинул плащ и зрители смогли оценить его накачанное тело. Очевидно, что на своей вилле в Майами Леонтьев не только валяется на диване, но и регулярно посещает спортзал. После выступления певца на юбилейном концерте Крутого публику было не угомонить. Зрители бесконечно вызывали Леонтьева на бис, не обращая внимания на его коллег.

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Обещала лишить родных наследства: наследники Светланы Светличной, что будет с ее имуществом
17 ноября 2024, 14:48

Светлана Светличная (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Светлана Светличная привлекала внимание не только своим искусством, но и резонансными скандалами. О проблемах актрисы во взаимоотношениях с родственниками, тяжелой болезни и оставшемся имуществе читайте в материале «Радио 1»
6 ноября 2024 года в возрасте 84 лет скончалась знаменитая актриса СССР Светлана Светличная. В последние годы ее жизни у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем, а после инфаркта, перенесенного в августе этого года, она оказалась прикованной к постели. Врачи также выявили у нее опухоль в мозге, но актриса отказалась от операции и получала паллиативное лечение. Предварительной причиной ее смерти считается сердечная недостаточность.

Сложные отношения с родственниками


Несмотря на популярность, Светлана Светличная всегда испытывала чувство одиночества. От брака с Владимиром Ивашовым у актрисы остались два сына: Алексей и Олег. Отношения у Светличной с детьми всегда были довольно сложными. Ее младший сын Олег умер в 2006 году от токсического алкогольного отравления, когда ему было всего 34 года. Позже старший сын Алексей обвинил мать в смерти своего брата. Он утверждал, что мама была в курсе пагубных привычек и проблем, имеющихся у брата, но предпочитала их игнорировать и отдаляла его от себя. Актриса всегда подчеркивала, что не чувствует своей вины и считает смерть своего сына насильственной.

Это событие в семье сильно охладило отношения между родственниками. Светлана Светличная утверждала, что Алексей, его жена и их дочь Мария пытались отравить ее расставив в квартире ртуть, что бы ускорить получение наследства. Сама актриса неоднократно заявляла, что не собирается оставлять наследство никому из своих родственников.

«Внучка Маша неблагодарная, от нее я никогда не испытывала тепла. Поэтому решили: отдам свою квартиру в Ясенево хорошим людям, хорошей семье. Это мои соседи. Пускай потом меня с благодарностью вспоминают», — говорила Светличная.

Болезнь внесла свои коррективы


После перенесенного инсульта в 2020 году её здоровье сильно ухудшилось. В 2021 году актрису несколько раз госпитализировали, врачи высказывали подозрения на повторный инсульт, но медикам удалось стабилизировать её состояние. В том же году появились сведения о психических проблемах, выявленных во время пребывания актрисы в реанимации нейрохирургического отделения. Некоторое время она проходила лечение в одной из психиатрических клиник Москвы. Госпитализация была вызвана подозрением на болезнь Альцгеймера, так как у Светличной наблюдались серьезные нарушения памяти, мыслительных процессов и речи, а также необоснованные вспышки агрессии и резкие изменения настроения. В 2022 году Светличная лечилась дома под наблюдением нанятой сиделки.

В августе 2024 года Светлане Светличной был присвоен паллиативный статус. Актриса испытывала постоянные боли и не могла сама передвигаться. Все споры между родными остались в далеком прошлом. Актриса нуждалась в поддержке родственников.

Наследство будет передано по закону


Светлана Светличная давно ушла из большого кино и не получала крупных гонораров. Жила актриса на пенсию. К счастью, она была достойной: к базовой сумме добавлялась столичная надбавка за звание заслуженной артистки РФ, в итоге получалось около 60 тысяч рублей. Светлана Афанасьевна не накапливала средства и тратила их на повседневные нужды, однако в последние полтора года её пенсия уходила на оплату платного стационара. У актрисы не было сбережений, автомобилей или других значительных ценностей. Единственное жильё Светличной, квартира в новом ЖК в районе метро «Преображенская площадь», будет передано её сыну.

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Конфликт с Алибасовым, 20 лет борьбы с раком, измена жены: умер кумир молодежи 90-х из группы «На-На» Владимир Левкин
Скончался бывший солист «На-На» Владимир Левкин
17 ноября 2024, 14:07

Владимир Левкин (фото: riamediabank.ru/Екатерина Чеснокова)

Сегодня, 17 ноября, в возрасте 57 лет скончался советский и российский певец, бывший солист группы «На-На» и кумир молодежи 90-х Владимир Левкин.
Биография и карьера артиста, а также что стало причиной его смерти — в материале «Радио 1».

Детство и юность


Владимир Левкин родился 6 июня 1967 года в Москве. Практически сразу после его рождения семья уехала в Германию, в город Потсдам, где он и провел детство. Первой школой Владимира стала музыкальная, в которой он начал учиться играть на баяне, и лишь после поступил в общеобразовательную.

Спустя некоторое время семья Левкиных вернулась в Москву. Отучившись четыре года игре на баяне, он стал уделять внимание гитаре. В школьные годы он даже основал с друзьями группу «Ртутное озеро».

После школы Левкин поступил в Московский энергетический институт, однако, не успев его окончить, попал в армию. Служа Родине, Владимир не забыл о своем призвании, и играл на гитаре в армейском ансамбле «Горизонт».

По возвращении из армии Левкин не стал восстанавливаться в МЭИ. Какое-то время он искал подходящий музыкальный коллектив, однако не добился успеха и поступил в РАМ имени Гнесиных.

Карьера в «На-На» и многолетний конфликт с Алибасовым


Во время учебы в «Гнесинке» Владимир посещал различные конкурсы и кастинги. На одном из таких мероприятий он познакомился с Бари Алибасовым, который проводил пробы в группу «На-На». Музыкальный продюсер сразу разглядел в нем талант.

Левкин не мог поверить, что его зачислят в состав. Однако в 1989 году он стал частью легендарной группы «На-На».

С солистом в лице Владимира Левкина группа набрала невероятную популярность. «На-На» получила множество музыкальных премий, а их песни то и дело возглавляли рейтинги российских музыкальных хит-парадов.

Фото: istockphoto.com/ru/Cesare Ferrari

К концу 90-х Владимир начал понимать, что популярность группы пошла на спад и в 2000 году он ушел в группу Kedbl.

Как пишет Mash, Бари Алибасов так и не смог простить музыканта за его уход из «На-На», ведь никто так не разрывал стадионы, как Левкин. По его словам, последний раз они общались за 10 лет до смерти артиста.

В Kedbl Владимир Левкин стал не только музыкантом, но также продюсером и менеджером коллектива. При нем группа выпустила два альбома — «Floмастер» и «Zапанки».

Однако в 2003 году карьеру Владимира на некоторое время прервала тяжелая болезнь — рак лимфатической системы четвертой стадии. Однако он смог одолеть недуг. С 2006 года он начал строить сольную карьеру, получал высокие должности и участвовал в различных шоу.

Личная жизнь


Семейную жизнь Владимир Левкин начал познавать с ранней молодости. Первой его любовью и женой стала девушка Марина. Они женились в 1992 году, а спустя год у них родилась дочка Виктория. Спустя пять лет совместной жизни пара развелась.

За первым браком практически сразу последовал второй. В 1998 году он женился на Оксане Олешко, бывшей солистке популярной группы Hi-Fi, которая в то время работала в коллективе «На-на». После семи лет распался и этот брак, как говорил Левкин, из-за измены жены.

Неудачным оказался и третий брак — с моделью Алисой Яровской. Пара прожила вместе с 2004 по 2010 год.

Четвертой и последней супругой Владимира Левкина стала кастинг-директор Марина Ичетовкина (Маруся). Они поженились в 2012 году, тогда же она родила музыканту дочь Нику. С того момента в семейной жизни Левкина все наладилось.

Болезнь и смерть


Первый неожиданный удар болезнь нанесла в 2003 году, тогда неожиданная пропажа звезды наделала много шума. В борьбе с раком лимфатической системы четвертой стадии Левкин прошел через девять процедур химиотерапии и перенес сложную операцию. Болезнь отступила.

Однако спустя 10 лет онкологическое заболевание вернулось. Тогда Левкин опять прошел курс химиотерапии, а после ему сделали пересадку костного мозга. Рак вновь был побежден.

Накануне, 16 ноября, Владимир Левкин попал в больницу. Сегодня утром артист скончался.

Случившееся стало неожиданном ударом для семьи и фанатов музыканта. В субботу, 23 ноября у него был запланирован совместный с женой концерт в усадьбе Бушарино в Подмосковье.

«Лети, мое солнышко», — прокомментировала смерть жена артиста Маруся в своих соцсетях.

Информация о причинах смерти разнится: некоторые СМИ пишут о пневмонии, другие о возвращении рака лимфатической системы. Однако окончательные результаты станут известны лишь после медицинского заключения, которое получат родственники.

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Названа причина смерти бывшего солиста группы «На-на» Владимира Лёвкина
Mash: Причиной смерти экс-солиста «На-на» Владимира Лёвкина стала онкология
17 ноября 2024, 12:38

Владимир Лёвкин с женой и дочерью (Фото: riamediabank.ru/Кирилл Каллиников)

Причиной смерти бывшего солиста группы «На-на» Владимира Лёвкина стало онкологическое заболевание. У него был рак лимфатической системы.
Лёвкин боролся с болезнью более 20 лет, сообщает телеграм-канал Mash. Рак лимфатической системы четвёртой стадии у него обнаружили в 2003 году. А группу «На-на» он покинул ещё в 90-х годах. В золотой состав музыкального коллектива, который Барри Алибасов собрал к 1991-му году, кроме него, Входили Владимир Асимов, Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин.

После успешного лечения произошла ремиссия. Однако несколько лет назад болезнь вернулась. Несмотря на это, Лёвкин продолжал выступать. Ещё 1 ноября он давал сольный концерт, а на публике вместе с женой и дочкой певец в последний раз появился 9 ноября на юбилейном вечере Александры Пахмутовой. Сегодня утром Владимир Лёвкин скончался в больнице.

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#концерт
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Россиянка Валентина Алексеева стала финалисткой конкурса «Мисс Вселенная»
17 ноября 2024, 07:40

Валентина Алексеева (Фото: riamediabank.ru/Кирилл Каллиников)

В Мексике завершился конкурс красавиц «Мисс Вселенная -2024». Россиянка Валентина Алексеева из Чувашии вошла в число 12-ти финалисток.
Финал конкурса проходил в концертном зале Arena Ciudad de México в присутствии 22 тысяч зрителей, передаёт ТАСС. Победительницей и обладательницей короны из драгоценных стала представительница Дании Виктория Кьер Тейлвиг. Награду ей вручила «Мисс Вселенная -2023» Шейннис Алондра Паласиос Корнехо из Никарагуа.

Как рассказала агентству генеральный директор национального конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк, 18-летняя Валентина Алексеева была одной из самых молодых из 120-ти участниц конкурса и одной из самых высоких. Конкурсанткам она подарила худи с изображением одного из символов России — матрёшки. Девушкам очень понравился подарок, многие уже ходят в этих худи.

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Кораблекрушение и извержение вулкана: Винокур, Тодоренко и другие звезды. чудом выжившие в катастрофах
16 ноября 2024, 21:04

Владимир Винокур (Фото: РИА Новости)

Никто не застрахован от страшных событий в жизни, будь это катастрофа или природный катаклизм. На долю некоторых выпадают такие испытания, что с трудом понимаешь, как им вообще удалось остаться в живых? В материале «Радио 1» истории о том, как звезды были на волоске от смерти.

Винокур мог погибнуть дважды


В 1986 году комик Владимир Натанович должен был вместе с Львом Лещенко отправиться в путешествие на пассажирском пароходе «Адмирал Нахимов». Однако накануне поездки у него был телефонный разговор с Аллой Пугачевой, в котором певица высказала опасения по поводу предстоящего друзьям морского путешествия. Винокур и Лещенко тогда изменили свои планы и не сели на судно, а спустя несколько дней пароход потерпел крушение в Черном море, унеся жизни более 400 человек.
Владимир Винокур (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Событие с пароходом было только предупреждением для известного комика. В 1992 году актер попал в страшное ДТП. В программе «Судьба человека» Винокур рассказал, что в Германии, во время поездки с двумя своими друзьями, на обледеневшей трассе их машина перевернулась. Друзья артиста погибли, а его ноги сильно поранило.

«Мой друг, начальник Дома офицеров и сопровождающий от министерства вместе с водителем, который разогнался на трассе, 26 января... Была замерзшая, стеклянная дорога, машина потеряла управление... Дубы, деревья везде, я сидел сзади. Меня разорвало, как цыпленка табака», — воспоминал Винокур программе «Судьба человека».

После этого события Владимир Винокур несколько дней провел в реанимации, после чего долго передвигался на инвалидном кресле и учился ходить заново.

Тодоренко едва не погибла при извержении вулкана


Регина Тодоренко во время съемок программы «Орел и решка» оказалась рядом с извергающимся вулканом Синабунг на острове Суматра. Регина вместе со съемочной группой в поисках подходящего кадра довольно близко подобрались к кратеру вулкана. По словам Тодоренко, сначала вулкан не проявлял активности, но вскоре из жерла вырвался мощный столб огня и дыма. Команде телеведущей чудом удалось быстро покинуть опасный участок.

Регина Тодоренко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Когда мы отошли недалеко от вулкана, он начал извергаться! Из вулкана вырывался столб пепла, дыма, газа, летели какие-то ошметки! Местные жители кричали нам, что нужно срочно уходить, что это место проклято», — комментировала Тодоренко в интервью Пятому каналу.
Позже местные жители рассказали Регине, что совсем недавно в этом районе от отравления газом, который выделяет вулкан, погибло 17 человек и посещение этих мест опасно.

Перед аварией у Домогарова появился нимб


В жизни Александра Домогарова всегда было место экстриму и автогонкам. В 2003 году актер участвовал в гонках под названием «Пушечное ядро» на трассе Москва — Полтава. Во время гонки актер не смог войти в опасный поворот и вылетел с трассы. Его авто протаранило заградительный барьер и было «смято в гармошку». При этом сам Домогаров почти не пострадал.

Александр Домогаров (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Через пару дней знаменитому актеру показали снимки сделанные перед этим заездом. На фото над Александром виднеется сиреневое свечение, похожее на нимб.

«Всегда смущала эта фотография. Фото было сделано за четыре-пять часов до аварии. Этот сиренево-светящийся „обруч“ на голове. Фото прислали парни через два дня после случившегося», — писал в своем блоге Домогаров.

Мерзликин после спасения пошел в храм


Андрей Мерзликин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актер Андрей Мерзликин едва не погиб при падении с моста в Москве-реке. В один из сложных периодов жизни актер часто выпивал и мог позволить себе сесть пьяным за руль. Последствия не заставили себя долго ждать, в одну из поездок Мерзликин не справился с управлением и упал на машине в реку. Спасатели успели спасти актера. По их словам Андрей Мерзликин был единственным выжившим из многих, попадавших в ДТП на этом месте. Спасатели посоветовали Андрею сходить в храм.

«Тогда я впервые осознанно побывал в храме и понял, что такое таинство первого причастия, первой исповеди. Это навсегда изменило мою жизнь», — вспоминал Мерзликин в программе «Судьба человека».

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«Мы счастливы, что вы узнали»: кто станет отцом ребенка Ольги Бузовой и что рассказала ее мать
16 ноября 2024, 17:00

Ольга Бузова (Фото: riamediabank.ru/Алексей Майшев)

Концерт Ольги Бузовой, который певица устроила в честь 8-летия своей сольной карьеры, обсуждает весь российский шоу-бизнес. Артистка выступала со своими хитами в ослепительных нарядах, а под конец порадовала зрителей жарким поцелуем с предполагаемым женихом прямо на сцене.
О том, с кем Бузова закрутила роман, что связывает ее с Олегом Майами и кто станет будущим отцом ребенка теледивы в 2025 году, расскажет редакция «Радио 1».

Страстный поцелуй Бузовой и Майами на концерте


На концерте в честь 8-летия своей сольной карьеры Олег Майами и Ольга Бузова исполнили совместный трек «Такси», итогом которого стал жаркий поцелуй. Майами обнял певицу и страстно поцеловал её в губы. Теледива мгновенно засмущалась, а после чего засмеялась. Публика буквально взорвала зал аплодисментами и ликованием, затем исполнитель объяснил свой поступок.

Фото: соцсети Ольги Бузовой

«Мы очень счастливы, что вы всё узнали. Мы не видели никакого смысла чем-то делиться, потому что не было понимания, что между нами. Но нам приятно вместе. Мы иногда видимся, понимаем друг друга с полуслова, поддерживаем и сделали песню. Короче, Оля, я тобой горжусь, все эти люди тобой гордятся, ты большая молодец! Никогда не останавливайся!», — сказал исполнитель на сцене.

В конце выступления рэпер подарил звезде букет цветов, затем они обнялись. Примечательно, что перед появлением Майами певица сильно нервничала, так как «очень ждала» исполнителя.

«Это любовь, но не совсем стандартная»: Олег Майами раскрыл правду об отношениях с Бузовой


После этой вечеринки слухи о романе Бузовой и Майами подогрелись еще сильнее. Все началось с клипа на песню «Такси», где знаменитости сыграли влюбленную пару. Поклонники заподозрили, что у знаменитостей зародились романтические отношения.

Олег Майами все же приоткрыл завесу тайны и рассказал журналистам о том, что же связывает его с Ольгой Бузовой.

«Мы общаемся очень с ней очень долго, и это всегда ярко. Мы просто об этом никогда никому не говорили. У меня абсолютно такой же путь, как у Оли, мы с ней в этом похожи», — пояснил рэпер.

Однако Майами отметил, что к семье он не готов.

«Я выбрал людей, как будто бы готов всю жизнь, пока не задохнусь, работать для них. И Оля — так же. У нас нет времени на личную жизнь. Это наша ноша, с которой мы живем. Поэтому мы иногда вспоминаем, что мы есть друг у друга. Сегодня концерт у девушки, которая прошла сущий ад, целую жизнь хейтов», — заключил певец.

По словам самой Ольги, ее с Майами связывает «очень длинная история». Стоит отметить, что звезды российского шоу-бизнеса знакомы еще с телепроекта «Дом-2».

«И я всегда очень внимательно наблюдала за его карьерой, его жизнью. В этот раз инициативу [на создание дуэта] проявил мужчина. Я люблю, когда мужчина берет все в свои руки. Это было его предложение. Я подумала, почему бы и нет», — подчеркнула Бузова.

«Я рожаю в 2025 году»: Бузова объявила о том, что скоро станет мамой


На вечеринке в честь восьмилетия своей карьеры певица и телеведущая сделала шокирующее заявление: в 2025 году в ее жизни должно произойти важное событие. Ольга Бузова пообещала родить ребенка. Бузова заверила, что станет мамой, после чего уйдет в декрет.

Ольга Бузова (Фото: riamediabank.ru/Алексей Майшев)

«В 2025 году я рожаю. Затем возьму год на такую творческую паузу. Побуду хорошей мамой, всё-таки нужно. Ну, а потом — в 2026-м, получается — будет большой сольный концерт», — пообещала Ольга.

Однако имя отца ребенка Бузова раскрывать не стала.

Мать Бузовой раскрыла имя мужчины, от которого певица родит в 2025 году


Последний концерт Ольги Бузовой заставил всех поклонников рассуждать о том, кто же станет мужем знаменитой певицы и отцом ее будущего ребенка. Мать Ольги Бузовой Ирина рассказала журналистам, кто же стал избранником теледивы.

Фото: соцсети П. Дурова

По словам женщины, ее дочь могла бы родить ребенка от основателя Telegram Павла Дурова, который не раз становился донором спермы. Таким образом родительница прокомментировала слова Бузовой на концерте в честь 8-летия ее музыкальной карьеры.

В этом году стало известно, что Дуров стал донором биоматериала и у него уже есть более 100 детей по всему миру. По мнению Ирины Александровны, российский бизнесмен подходит для роли отца ее внуков.

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Алкоголизм сына, загадочная смерть и любовь на всю жизнь: скончалась секс-символ СССР Светлана Светличная
Умерла актриса Светлана Светличная
16 ноября 2024, 15:19

Светлана Светличная (фото: riamediabank.ru/Александр Вильф)

Известная советская и российская актриса театра и кино Светлана Светличная скончалась на 85-м году жизни.
Чем известна артистка, и что стало причиной ее смерти — в материале «Радио 1».

Детство


Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года в городе Ленинакане (сейчас — Гюмри) Армянской ССР в русской семье. Ее отец — Афанасий Михайлович Светличный, мать — Мария Федоровна Светличная (в девичестве Золотарева).

Семья Светличных часто переезжала, так как отец работал военным. Светлана пошла в первый класс в Ахтырке Сумской области, получила аттестат — уже в Советске Калининградской области. В 1958 году Афанасий Михайлович вышел в отставку, и семья осела в Мелитополе.

В том же году благодаря настойчивости матери Светлане удалось поступить во ВГИК и попасть на курс Михаила Ромма.

Первую свою роль Светличная сыграла еще будучи студенткой, ее позвали в фильм Михаила Калика «Колыбельная». В 1963 году она успешно окончила институт и стала актрисой Театра-студии киноактера.

Карьера


После дебюта в фильме «Колыбельная» Светличной все чаще стали поступать приглашения на различные роли. Она сыграла в фильмах «Им покоряется небо» 1963 года, «Мне двадцать лет» 1965 года, «Стряпуха» 1965 года, «Чистые пруды» 1965 года, «Неподсуден» 1969 года — благодаря чему завоевала имидж одной из самых актрис советского кинематографа.

Светлана Светличная в х/ф «Бриллиантовая рука» (фото: riamediabank.ru)

Всесоюзную популярность Светличная обрела после роли роковой красавицы Анны Сергеевны в фильме Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». В то же время своей любимой ролью она называла молодую машинистку Габи из легендарной 12-серийной драмы «Семнадцать мгновений весны» 1973 года.

Карьера Светличной насчитывает десятки кинолент, в том числе «Герой нашего времени» 1965 года, «Тридцать три» 1965 года, «Держись за облака» 1972 года, «Место встречи изменить нельзя» 1979 года, «Анна Павлова» 1983 года, «День гнева» 1985 года, «Дома на камне» 1994 года. В нулевые актриса сыграла в фильмах «Дом у соленого озера» 2004 года, «Богиня: как я полюбила» 2004 года, «Звезда Империи» 2007 года, «Похищение Богини» 2009 года и других.

Личная жизнь


Главную любовь своей жизни Светлана встретила еще в студенческом возрасте, когда познакомилась с Владимиром Ивашовым, учившимся на старших курсах. Через несколько лет пара сблизилась после сцены с поцелуем на генеральной репетиции «Казаков» по произведению Льва Толстого. Вскоре они признались друг другу в любви, а затем и поженились.

Вопреки разногласиям супруги прожили вместе долгие годы. В 90-е, когда семья столкнулась с финансовыми трудностями, Владимир ушел работать на стройку. Тяжелый физический труд подорвал его здоровье и в 1995-м году он скончался.

Светлана Светличная (фото: riamediabank.ru/Екатерина Чеснокова)

Второй раз Светличная вышла замуж в 1998 году за барда Сергея Смирнова-Сокольского. Их брак продлился лишь 27 дней.

У Светличной двое сыновей — Алексей и Олег Ивашовы. Олег погиб в 2006 году от последствий алкоголизма. Актриса была уверена, что уйти на тот свет ему помогли недруги.

Светлана всегда старалась вести насыщенную жизнь. Даже в преклонном возрасте не забывала, что она в первую очередь женщина. Одним из секретов своей красоты она называла состояние влюбленности.

Причины смерти


Сегодня, 16 ноября, стало известно, что Светлана Светличная скончалась. Ей было 84 года. Предварительной причиной смерти называют сердечно-сосудистую недостаточность на фоне рака ротоглотки. Также у актрисы было новообразование в лобной доли мозга.

Последнее время у Светличной были серьезные проблемы с речь и мышлением, она стремительно теряла память из-за болезни Альцгеймера. По данным телеграм-канала SHOT, болезнь актрисы быстро прогрессировала последние несколько месяцев, она получала питание внутривенно и была прикована к постели.

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Умерла советская и российская актриса Светлана Светличная
16 ноября 2024, 12:22

Светлана Светличная (Фото: riamediabank.ru/Алексей Филиппов)

Скончалась советская и российская актриса Светлана Светличная. Ей было 84 года. Об этом сообщила кинокритик Сусанна Альперина со ссылкой на киноведа Вячеслава Шмырова.
Предварительная причина смерти актрисы — сердечно-сосудистая недостаточность на фоне онкологического заболевания: рака ротоглотки. У Светличной также было новообразование в лобной доли мозга.

За последнее время актриса практически потеряла память из-за болезни Альцгеймера — были проблемы с речью и мышлением. Согласно информации Telegram-канала SHOT, состояние Светличной стремительно ухудшалось последние несколько месяцев. Заслуженная артистка РСФСР получала питание внутривенно и была прикована к постели.

Самые известные киноработы Светличной - «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя» и другие.

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«Душит обеих»: Психоаналитик объяснила тяжелые отношения Успенской с дочерью
Психоаналитик Смолярчук: между Успенской и ее дочерью есть связь, которая душит обеих
15 ноября 2024, 17:29

Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной (Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова)

Певица Любовь Успенская перестала скрывать дочь Татьяну Плаксину после скандала с ее пропажей. Артистка сняла на видео и опубликовала в соцсетях, как та играет на фортепиано.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что в истории Любови Успенской и ее дочери было и есть насилие, потому Плаксина будет всегда убегать и всегда возвращаться к матери как ни в чем не бывало.

«Насилие на сегодняшний день толкуется как, например, сексуальное или физическое, но в истории с Успенской речь идет о психологическом насилии, где мать не давала дочери дышать, не давала дочери саморазвиваться. И она это делала, потому что дочь имеет особенный психики», — рассказала эксперт.

По ее словам, у дочери Успенской возникла патологическая созависимость от матери из-за ограничений, контроля и постоянной опеки.

«Мать вынуждена была ее ограничивать, контролировать, приставлять к ней посторонних людей, лишать ее каких-то низменных потребностей. Поэтому между ними возникла связь, которая душит обеих. И мама страдает от этой связи, потому что не может отпустить дочь из страха потерять ее, и дочь страдает от того, что она абсолютно асоциальна и несостоятельна, она не умеет жить одна в силу своих особенностей личности. Поэтому всю жизнь она будет сбегать, потом просить прощения, потому что она находится на содержании матери», — объяснила психоаналитик.

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