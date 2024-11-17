Леонтьев на юбилейном концерте Крутого прятался в гримёрке под чужой фамилией

Валерий Леонтьев (Фото: riamediabank.ru/Кирилл Каллиников)
Вездесущие журналисты программы «Ты не поверишь!» выяснили: Леонтьев скрывался в гримёрке, на которой было написано «Николай Устюжанин», передаёт НТВ. Повезло только Льву Лещенко, который волею случая делил с ним эту гримёрку. Он рассказал, что они немного поговорили с Леонтьевым; тот привёз из США много сувениров и всем их раздаривал.
Во время концерта 74-летний артист скинул плащ и зрители смогли оценить его накачанное тело. Очевидно, что на своей вилле в Майами Леонтьев не только валяется на диване, но и регулярно посещает спортзал. После выступления певца на юбилейном концерте Крутого публику было не угомонить. Зрители бесконечно вызывали Леонтьева на бис, не обращая внимания на его коллег.
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