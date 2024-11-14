Музкритик Бабичев усомнился в возвращении Леонтьева на российскую сцену

Валерий Леонтьев (Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова)
Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев высказал мнение о том, что певец Валерий Леонтьев вряд ли вернётся к активной музыкальной деятельности в России.
«Среди нашего шоу-бизнеса, где ряды серьёзно поредели, наличие такого мастодонта сцены было бы не то, что нелишним, а было бы очень кстати. Но я не очень верю, что его выступление на концерте Крутого было какой-то проверкой перед возможным возвращением к активной деятельности», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Бабичев.
Ранее знаменитый итальянский певец Аль Бано, исполнитель мирового хита Felicitа в дуэте с Роминой Пауэр, заявил, что хочет вернуться в Россию и выступить перед русской аудиторией, которую очень любит.
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