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Музкритик Бабичев усомнился в возвращении Леонтьева на российскую сцену

Валерий Леонтьев (Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова)

Валерий Леонтьев (Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова)

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев высказал мнение о том, что певец Валерий Леонтьев вряд ли вернётся к активной музыкальной деятельности в России.


«Среди нашего шоу-бизнеса, где ряды серьёзно поредели, наличие такого мастодонта сцены было бы не то, что нелишним, а было бы очень кстати. Но я не очень верю, что его выступление на концерте Крутого было какой-то проверкой перед возможным возвращением к активной деятельности», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Бабичев.

Ранее знаменитый итальянский певец Аль Бано, исполнитель мирового хита Felicitа в дуэте с Роминой Пауэр, заявил, что хочет вернуться в Россию и выступить перед русской аудиторией, которую очень любит.

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#певец
#шоу
#артист
#музыка
#шоу-бизнес
Итальянский певец Аль Бано заявил о желании выступить на Красной площади
13 ноября 2024, 19:43

Фото: istockphoto/Berezko

Знаменитый итальянский певец Аль Бано, исполнитель мирового хита Felicitа в дуэте с Роминой Пауэр, заявил, что хочет вернуться в Россию и выступить перед русской аудиторией, которую очень любит.
В разговоре с корреспондентом ТАСС артист сказал, что считает себя гражданином мира и мечтает после завершения конфликта на Украине выступить на Красной площади. Ранее легендарный певец неоднократно выступал перед советской и российской публикой. Он также является одной из главных звёзд фестиваля песни в Сан-Ремо.

Ранее в интервью газете Il Fatto quotidiano Аль Бано признался, что хотел бы выступить в Донбассе, который считает российским регионом.

«Донбасс всегда был русским, давайте взглянем правде в глаза», — сказал певец.

Артист добавил, что готов выступить в поддержку мира в Москве либо где-нибудь ещё. Он также выразил надежду, что избранный президент США Дональд Трамп будет способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине.

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#донбасс
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Глубокое декольте и «наверстывание упущенного»: Алсу раскрыла подробности личной жизни после развода
13 ноября 2024, 18:42

Алсу Абрамова (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Этим летом певица Алсу развелась с бизнесменом Яном Абрамовым. Артистка вернулась на сцену и ведет активную творческую деятельность.
После 18 лет брака певица официально развелась с бизнесменом Яном Абрамовым. У пары трое детей — 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль.

Что послужило поводом для расставания пары


Причиной расставания пары, по словам певицы, послужили многочисленные измены бизнесмена. В прессе неоднократно появлялась информация о том, что Абрамов увлекся бывшей возлюбленной рэпера Тимати Анастасией Решетовой.

Однако адвокат Абрамова Александр Дорбровинский утверждает обратное, бизнесмен пытался сохранить семью, но Алсу была категорична. Певица действительно была решительна в своем стремлении к свободе. Теперь Алсу открыто признается, что ей нравится новая жизнь. Если раньше она проводила вечера дома, то теперь не упускает ни одной светской встречи.

Новая волна популярности Алсу после развода


Развод повлиял на внешность и образы певицы. Она заметно стала смелее с нарядами и теперь может позволить себе даже глубокое декольте.

Развод Алсу стал одной из самых обсуждаемых светских новостей года и способствовал увеличению ее популярности в интернете. Многие обвиняли артистку в использовании своей личной жизни для пиара.

«Да, у меня увеличилось число подписчиков. Не могу сказать, что прям значительно. Но это нормально, наверное. Так получилось. Я этого не хотела, этого пиара. Но так сложилось», — поясняет певица.
Ян Абрамов и Алсу Абрамова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

41-летняя звезда выглядит прекрасно и готова с головой уйти в работу. В браке выступления певицы были редкими, но сейчас она настроена радовать нас и музыкой и новыми творческими проявлениями. В настоящее время Алсу активно работает над новым альбомом и впервые за 20 лет планирует отправиться в гастрольный тур.

«Я сейчас уделяю много времени работе. Новые записи, проекты, съемки, гастроли планирую. В общем, много всего интересного. Наверстываю упущенное, так сказать», — призналась артистка.

Личная жизнь певицы


Летом Алсу путешествовала на Ибицу, побывала во Франции на Олимпийских играх и в Турции. Очевидно, что у нее есть своя личная жизнь. Она молодая и привлекательная женщина и теперь может наслаждаться этой жизнью.

Сама певица утверждает, что ее сердце свободно. И вступать в отношения она пока не спешит. Тем не менее, звезда уверена, что в будущем у нее снова будет семья. Главное — найти подходящего партнера. И на всякий случай перед свадьбой стоит подготовить брачный договор.

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Актер Василий Ливанов снова попал в реанимацию
«112»: Василий Ливанов снова попал в реанимацию
13 ноября 2024, 16:49

Василий Ливанов (Фото: riamediabank.ru/Евгений Биятов)

Народный артист России Василий Ливанов снова попал в реанимацию. Об этом информирует Telegram-канал «112».
Уточняется, что артиста госпитализировали в одну из московских больниц с желудочно-кишечным кровотечением. Подробности о состоянии Ливанова в настоящее время не раскрываются.

Напомним, 89-летний Василий Ливанов был госпитализирован в реанимацию НИИ имени Н.В. Склифосовского 29 сентября этого года с инсультом. Через некоторое время ему была проведена операция, во время которой медики зафиксировали остановку сердца. Позже сообщалось, что Ливанова ввели в медикаментозную кому из-за ухудшения состояния.

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Насилие со стороны отчима, ранний брак: личные драмы и скандальные откровения Анастасии Цветаевой
13 ноября 2024, 16:40

Анастасия Цветаева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Анастасия Цветаева обрела популярность в 2000-х годах и была признана одной из самых многообещающих звезд российского кино. Многие ее помнят по клипу группы «Звери» на песню «Все, что тебя касается», вышедшему в 2003 году.
После у актрисы были роли главные и второго плана в сериалах, мелодрамах, комедиях, приключенческих фильмах. Однако с 2012 года Цветаева исчезла с экранов на пике своей популярности и больше не снималась в кино.

Как сложилась жизнь Анастасии Цветаевой до карьеры в кино и почему она переехала жить из России в Израиль читайте в материале «Радио 1».

От журналистки до звезды экрана


Быть актрисой Анастасия Цветаева хотела не всегда. С детства маленькая Настя хотела стать журналисткой. В старших классах она посещала Школу юного журналиста при факультете журналистики МГУ и мечтала о карьере писателя. К моменту окончания школы все изменилось, и было принято решение поступать в ГИТИС. С первого раза стать студенткой театрального института не получилось. Но после года активной подготовки Цветаева все же сдала экзамены и поступила на курс Владимира Андреева. В этот период она также успела выйти замуж.

Стоит отметить, что актрису заметили уже на первом курсе. Будучи еще неопытной актрисой она снялась в эпизодической роли в фильме Дениса Евстигнеева «Займёмся любовью». Затем она сыграла в фильмах «Даже не думай», «Даже не думай 2: Тень независимости» и «Мечтать не вредно».

После выхода фильмов «Зови меня Джинн» и драмы «Грозовые ворота» Цветаева стала узнаваемой и многими любимой актрисой. Однако в 2012-м в фильме «Твой мир» она появилась в кино последний раз.

Личная жизнь актрисы


Первый брак Анастасии оказался преждевременным и поспешным. Влюбившись в 16 лет, она решилась на свадьбу, полагая, что это навсегда. Однако спустя 5 лет совместной жизни стало очевидно, что это была ошибка, и пара рассталась.

Вскоре Анастасия встретила режиссёра Олега Гончарова. Она вновь влюбилась, но на этот раз без регистрации отношений. Их связь казалась крепкой, и в 2005 году в семье родился сын Кузьма, которого все ласково называли Кузя. Однако счастью с Гончаровым не суждено было быть.

Причина несчастливых отношении — детство актрисы


В интервью «Афиша Daily» Анастасия рассказала о своих родителях. Молодые студенты встретились в Москве на поэтическом кружке, быстро влюбились друг в друга и создали семью. Мама Цветаевой — коренная москвичка, а папа родом из Украины. Когда Настя появилась на свет, маме было около 18 лет. К сожалению, через четыре года после рождения малышки папа скончался из-за проблем со здоровьем. После этого мама вышла замуж второй раз. Новый избранник мамы обладал невероятным гипнотическим обаянием и пользовался этим. С виду, мужчина казался хорошим мужем и заботливым отцом, при этом дома он был классическим абьюзером. Отчим будущей актрисы был диктатором и психопатом, которому нравилось издеваться над теми, кто слабее. Актриса также призналась, что избранник матери совершал над ней сексуальное насилие.

Фото: iStock/kieferpix

После пережитого в детстве девушке было трудно доверять мужчинам. Она с настороженностью относилась к привлекательным мужчинам, осознавая, что внешность может быть обманчива. Этот урок она усвоила, общаясь с отчимом, который на людях выглядел дружелюбным и приятным, но дома проявлял свою истинную сущность, становясь настоящим монстром.

Счастье возможно

Актриса долго искала свой мужской идеал, работала с профессиональным психологом.

«Многие люди думают, что если ты проработал травму, то все, ты забыл о ней навсегда, как будто ничего и не было. Так не бывает», — утверждает Цветаева в интервью «Афиша Daily».
Фото: iStock/Виктор Высоцкий

Анастасия научилась жить со своей травмой и верить в лучшее. Несмотря ни на что еще раз вышла замуж. Третьего своего супруга Цветаева встретила на отдыхе в Турции. Избранником стал Надав Ольган. После создания семьи актриса погрузилась в новую роль жены и матери и от кинокарьеры ей пришлось отказаться.

Новый партнер — новая жизнь


После свадьбы актриса переехала жить в Израиль. От Надава у нее появилось еще двое детей: дочь Эстер и сын Акива. Настя больше не снимается в кино. Она нашла своё призвание в другой области — стала блогершей и поняла, что может не только хорошо зарабатывать, но и быть востребованной. В 2017 году ей было присвоено высокое звание «Человек года». Теперь она многодетная мама, счастливая жена и успешная бизнесвумен, которая с уверенностью берётся за новые проекты. Уже в Израиле она выпустила линию бижутерии под брендом «Nastia Olgan».

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Николаев назвал ложными сообщения о постановке ему коронавируса
13 ноября 2024, 16:11

Юрий Николаев (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)

Телеведущий и народный артист России Юрий Николаев опроверг информацию о том, что ему диагностировали коронавирус.
«Это ложная информация. Не знаю, кто её распустил, только мне мешают», — прокомментировал в беседе с RT Николаев.

До этого сообщалось, что певица Наташа Королева дала показания в суде Санкт-Петербурга по уголовному делу в отношении продюсера Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова в 1991 году. В интервью «Известиям» артистка объяснила, что пришла на суд, так как является законопослушным гражданином.

Ранее сообщалось, что медики диагностировали у телеведущего Юрия Николаева коронавирус.

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#суд
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#медики
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Блиновская будет жить на 20 тысяч в месяц: что ждет признанную банкротом «королеву марафонов» и кому отойдут ее миллиарды
13 ноября 2024, 15:04

Елена Блиновская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Арбитражный суд Москвы официально признал Елену Блиновскую банкротом и ввел процедуру конкурсной реализации её имущества. Что теперь ждет «королеву марафонов» и какова судьба ее дорогостоящего имущества расскажет «Радио 1».

Объявление Блиновской банкротом


Адвокаты Блиновской пытались снять арест с её недвижимости, чтобы продать её и погасить долги, однако процесс оказался слишком долгим. В итоге единственным выходом стало официальное объявление о банкротстве. После этого всё имущество и счета Блиновской будут переданы финансовому управляющему, который займётся их продажей для погашения долгов. Обычно управляющий пытается договориться с кредиторами о реструктуризации задолженности, но в данном случае Блиновская должна деньги государству, что делает такие переговоры невозможными. Известно, что у неё остался дом в Подмосковье, который находится в ипотеке.

Финансовый управляющий получит полгода на продажу имущества. Если он не успеет выполнить задачу в установленный срок, ему придётся обращаться в суд за отсрочкой. Интересно, что на торги могут быть выставлены даже ювелирные украшения Блиновской или бытовая техника, хотя ранее они не фигурировали в деле об аресте имущества. При этом Блиновская имеет право попросить оставить вещи, которые не принесут значительной выручки или стоят менее 10 тысяч рублей.

Бои под Красногоровкой и служба в штурмотряде: как Блиновский пытается спасти жену и закрыть долги льготами за СВО
Бои под Красногоровкой и служба в штурмотряде: как Блиновский пытается спасти жену и закрыть долги льготами за СВО

Тем не менее, Блиновскую не оставят совсем без средств. Согласно закону, управляющий обязан переводить банкроту средства от продажи имущества в размере прожиточного минимума. Блиновская проживала в подмосковном коттеджном поселке, поэтому с учетом прожиточного минимума в регионе ей полагается 19 943 рубля в месяц, а с начала следующего года — 21 039 рублей, поскольку этот показатель будет проиндексирован.

«Шиковала, а теперь будет жить на 20 тысяч в месяц», «Королева прожиточного минимума», «Не надо было закатывать вечеринку во время домашнего ареста, была бы сейчас с детьми», — сокрушаются подписчики Блиновской.

Елена Блиновская в зале суда (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Долги Блиновской


Сумма задолженности Елены Блиновской перед налоговыми органами составляет около 1,2 миллиарда рублей, из которых полмиллиарда — это пени. Конкурсный управляющий займется продажей автопарка, который включает в себя премиальные автомобили, такие как Bentley Continental, Lamborghini Urus, Jeep Wrangler, Mitsubishi Outlander, а также мотоцикл Harley Davidson, снегоболотоход, моторную лодку и гидроцикл. При этом в законе предусмотрены возможности сохранить часть автомобилей, если они используются в деятельности какой-либо компании — такие имеются как у Блиновской, так и у её супруга.


Имущество Блиновских


Кроме того, у супругов есть в собственности 21 объект недвижимости: дома, квартиры и земельные участки. Одну из квартир удалось продать за 70 миллионов рублей для погашения долга. Дом в поселке «Миллениум парк», где проживали супруги, первоначально планировалось продать за 920 миллионов рублей. Однако из-за залога у банка и следственных действий против владельцев цена была снижена до 600 миллионов рублей.

Суд также наложил арест на деньги семьи, включая 46 миллионов рублей и 292 тысячи долларов наличными, а также на более чем пятьдесят расчетных и банковских счетов. Адвокаты Блиновской утверждали, что всё имущество оценивается в 64 миллиарда рублей, и, если бы не арест, долги могли бы быть погашены.

Елена Блиновская с супругом Алексеем Блиновским (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Задержание и арест «королевы марафонов»


В апреле 2023 года «королеву марафонов» задержали в Смоленской области, когда персональный водитель на престижном Mercedes вёз её в Беларусь. Следствие установило, что Блиновская выстроила свою империю марафонов желаний так, чтобы уклоняться от уплаты налогов. Несмотря на доходы в миллиарды рублей, супруги Блиновские создавали фиктивные юридические лица и оформляли деньги на родственное ИП, что позволяло им избегать налоговых обязательств.

Сначала Блиновскую отправили под домашний арест, но затем в сеть попали фотографии с вечеринки, на которой присутствовали свидетели по делу. В результате её перевели в СИЗО №6 «Печатники». Супруг Елены Алексей Блиновский уехал на СВО, но и там оказался вовлечён в скандал. На фронте он познакомился с известным адвокатом Эльманом Пашаевым, который предложил ему помощь в прекращении уголовного преследования — Блиновский проходит как пособник в деле своей жены Елены. Однако оказать юридическую помощь Блиновскому знаменитому адвокату так и не удалось.

В настоящее время «королеву марафонов» обвиняют по трём уголовным статьям: уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и неправомерный оборот денежных средств.

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Искушение деньгами и критика от коллег: Как сейчас живет триумфатор «Голоса» иеромонах Фотий
13 ноября 2024, 12:40

Виталий Мочалов (Фото: социальные сети)

Иеромонах Фотий стал известен публике в 2015 году после участия и победы в шоу «Голос». Как сложилась судьба подопечного Григория Лепса читайте в материале «Радио1»
В 2015 году священнослужитель Пафнутьево-Боровского монастыря Иеромонах Фотий, победил в шоу «Голос». Тогда певец своим талантом удивил не только наставников, но и публику.

Из мирян в священнослужители


Многих удивлял путь артиста из церковного хора в шоу талантов. На самом деле Иеромонах Фотий, в миру Виталий Мочалов, вырос в нерелигиозной семье и еще в детстве готовился к карьере исполнителя и композитора. Поступил в музыкальное училище, но после первого курса эмигрировал в Германию. В другой стране Виталий начал заниматься органной музыкой и участвовал в концертах в католических и протестантских храмах. Так в жизни Мочалова появились идеи посвятить себя служению Богу.

В 2005 году будущий победитель шоу «Голос» вернулся в Россию и стал послушником Пафнутьево-Боровского монастыря. Имя Фотий было дано Виталию Мочалову в честь мученика Фотия Никомидийского, при рукоположении в сан иеромонаха в 2012 году. Позднее он стал регентом хора Свято-Пафнутьева монастыря и совместил два любимых занятия – служение и музыку.

«Для меня лучше было пойти в монастырь. Я понял выгоду, если так можно выразиться. В миру мне сулило, может быть, стать музыкантом, органистом или композитором, и неизвестно, как бы ещё я зарабатывал. Музыкантом быть тяжело. И все эти мирские ценности — популярность, цветы, деньги... А в монастыре ты получаешь духовные ценности, которые на много порядков выше», — пояснил Иеромонах.

Шоу «Голос» в жизни иеромонаха


Виталий Мочалов попал во всеми известный музыкальный проект не с первого раза. После того, как на кастинге он потерпел неудачу, священнослужитель продолжил еще с большим усердием заниматься музыкой, больше репетировать.

В 2015 году Виталий снова проходил кастинг на конкурс. Для этих прослушивай к исполнению была выбрана ария Ленского из оперы «Евгений Онегин». После успешного выступления монах стал частью команды Григория Лепса и победил в этом сезоне.

На пути к славе Иеромонах Фотий встретил критику от коллег по вероисповеданию.

«Я был готов ко всему, но не к этому. Свои же православные клевали. Какие-то архиереи мне говорили прямо в лицо: "Я был изначально против, не скрывая". Я принимаю это, знаю, что со своей точки зрения они правы. Может быть, они более консервативно настроены, и не приняли, что я оказался, так сказать, в ящике», — вспоминает исполнитель.

Жизнь после шоу «Голос»


Сейчас Виталию Мочалову 39 лет — он сбросил вес, волосы и борода поседели, однако зрители продолжают восхищаться его проницательными глазами и углублёнными знаниями в самых различных сферах. Выступать на сцене Виталий не перестал, но та популярность, которую ему пророчили, к нему так и не пришла.
Основная деятельность певца — богослужение. Иеромонах Фотий ведет активную социальную жизнь и не стремится много выступать. Заработанные от выступлений средства артист направляет на благотворительность, помогает нуждающимся, реставрирует храмы и собирает гуманитарную помощь.

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Наташа Королева дала показания на суде по делу об убийстве Игоря Талькова
13 ноября 2024, 11:59

Фото: iStock/Zolnierek

Певица Наташа Королева дала показания на суде по делу об убийстве Игоря Талькова в Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал «112».
По данным канала, Петроградский районный суд рассматривает уголовное дело в отношении Валерия Шляйфмана, которого обвиняют в убийстве певца начала Игоря Талькова. Следствие установило, что в октябре 1991 года за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» произошел конфликт между Шляйфманом и человеком из команды Талькова. Тогда обвиняемый выстрелил в своего оппонента, но попал в Талькова, он погиб.

После этого случая Шляйфман уехал в Израиль, где живет уже 30 лет. Однако три года назад уголовное дело возобновили, Шляйфмана заочно арестовали и теперь также заочно судят.

Королева рассказала, что выстрела не слышала, а о гибели Талькова узнала только на следующий день из новостей. По этому делу суд должен опросить еще порядка 100 свидетелей, среди которых много российских знаменитостей, присутствовавших тогда в на концерте «Юбилейном».

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#уголовное дело
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У телеведущего Юрия Николаева диагностирован COVID-19
13 ноября 2024, 08:33

Фото: istockphoto/globalmoments

Медики диагностировали у телеведущего Юрия Николаева коронавирус. ПЦР-тест был сделан 10 ноября во время его госпитализации.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Сейчас состояние 75-летнего народного артиста РСФСР осложняется хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ). Поэтому Николаев кашляет и дышится ему тяжело. Десять лет назад телеведущему удалили часть лёгкого из-за онкологического заболевания, потому восстановление проходит сложно. Кроме того, у артиста проблемы со стенками аорты.

Юрия Николаева госпитализировали в отделение интенсивной терапии после внезапного обморока. Телеведущий говорил о банальном воспалении лёгких. Он говорил, что чувствует себя нормально и надеется на скорое выздоровление.

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