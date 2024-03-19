Музкритик Легостаев: «Леонтьев проявил себя во всей красе»

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Музыкальный критик Илья Легостаев заявил, что успех популярности певца Валерия Леонтьева кроется в его харизме, хитах, а также трудолюбии.
«В шоу-бизнесе всё держится на хитах и харизме. Леонтьеву повезло и с первым, и со вторым. Плюс его невероятное трудолюбие, так как индустрия ценит упорных, идущих вперёд. У Леонтьева всегда получалось. Многое было против него, он был слишком эксцентричным для СССР, но со временем он проявил себя во всей красе», — пояснил в беседе с NEWS.ru Легостаев.
Ранее стало известно, что Народный артист России Валерий Леонтьев принял решение завершить карьеру в связи с возрастом. Сегодня, 19 марта, Леонтьеву исполнилось 75 лет.
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