«Не побоялись ретроградного Меркурия»: Олег Шепс раскрыл детали свадьбы

09 июля 2026, 20:52

Экстрасенс Олег Шепс впервые рассказал о своей свадьбе

Олег Шепс (Фото: Instagram* @shepsolegofficial)

28-летний Олег Шепс женился на 25-летней Полине Ерёменко. Экстрасенс сделал предложение возлюбленной на берегу моря, а свадьба прошла 7 июля 2026 года в Оперном доме в Царицыно — пара выбрала готический зал и живописный парк.





В беседе с Super Шепс рассказал, что на их торжестве присутствовали 37 близких гостей, а банкет вёл его друг детства — ведущий Давид Мкртчан.

«Всей организацией и подготовкой к свадьбе занимались полностью мы с Полиной. Не побоялись ретроградного Меркурия, не гнались за оригинальностью идеи, а всё делали по зову сердца и души — так, как хотелось нам двоим. Как итог — всё получилось достойно, очень чувственно и красиво», — заявил Олег.