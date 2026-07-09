«Не побоялись ретроградного Меркурия»: Олег Шепс раскрыл детали свадьбы
Экстрасенс Олег Шепс впервые рассказал о своей свадьбе
28-летний Олег Шепс женился на 25-летней Полине Ерёменко. Экстрасенс сделал предложение возлюбленной на берегу моря, а свадьба прошла 7 июля 2026 года в Оперном доме в Царицыно — пара выбрала готический зал и живописный парк.
В беседе с Super Шепс рассказал, что на их торжестве присутствовали 37 близких гостей, а банкет вёл его друг детства — ведущий Давид Мкртчан.
«Всей организацией и подготовкой к свадьбе занимались полностью мы с Полиной. Не побоялись ретроградного Меркурия, не гнались за оригинальностью идеи, а всё делали по зову сердца и души — так, как хотелось нам двоим. Как итог — всё получилось достойно, очень чувственно и красиво», — заявил Олег.Из коллег-экстрасенсов пригласили только Александра Шепса (он поймал подвязку) и Дмитрия Матвеева. Медиум заявил, что свадебное путешествие они с избранницей планируют, но позже. Отмечается, что у каждого из супругов было по два образа, а до церемонии они устроили необычную фотосессию в нестандартных нарядах.