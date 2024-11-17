«Надеюсь, к тому времени не рассыплюсь»: Лепс назвал дату свадьбы с 18-летней невестой

Григорий Лепс (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)
Как Лепс хранит верность своей 18-летней девушке Авроре Кибе
Певец Григорий Лепс заявил, что хранит верность 18-летней возлюбленной Авроре Кибе, пока она находится на обучении в Великобритании. Артист признался, что очень скучает по своей невесте, но при этом ему легко удается оставаться верным. По словам исполнителя, это нормально для него, так как он уже «старенький». Лепс неоднократно заявлял, что хочет завести с девушкой семью.
Лепс уверен, что его отношения с молодой возлюбленной продлятся еще долгое время. Примечательно, что солидная разница в возрасте певца не смущает.
«Так происходит иногда. Я над этим не властен. Это все Божье провидение. А я человек верующий. На все воля Божья. Получится — получится, не получится — пойду дальше», — добавил Григорий.
«Вместо того, чтобы выйти замуж за Лепса, я в истерике мою полы»: Аврора Киба пожаловалась на жизнь в Лондоне
Осенью этого года Аврора Киба объявила, что переехала в Лондон для получения образования. Как утверждает девушка, ее выбор не значит, что она не любит свой город и страну. По ее мнению, учиться можно где угодно, чтобы позднее применять знания в России.
Однако жизнь в Лондоне оказалась не такой шикарной и безоблачной. Киба призналась, что скучает по Москве и своему избраннику. В соцсетях девушка выложила ролик, в котором заявила, что ее жизнь могла бы сложиться иначе, не решив она получить образование за границей. Девушка недовольна, что ей приходится снимать дорогое жилье, пользоваться общественным транспортом и самой решать бытовые вопросы.
«И теперь вместо того, чтобы поступить в МГИМО и после ехать на Патрики, выйти замуж за Григория Лепса, посещать мероприятия, давать интервью, возить львят на бокс и завтракать в "Кофемании" я после очередной истерики еду на метро в свою мини-квартиру за 124799654456 фунтов, стирать, готовить и мыть полы. Сама! Но зато в Лондоне!», — пожаловалась Киба.
Названа дата свадьбы Лепса и его 18-летней избранницы
Григорий Лепс поделился, что он и его избранница планируют пожениться летом следующего года. В сентябре 2024 года исполнитель объявил 18-летнюю Кибу своей супругой. В ролике, сделанном во время одного из концертов артиста, один из зрителей подарил певцу портрет женщины. Лепс пошутил тогда, что супруга его может выгнать из дома из-за такого. Сама Киба новости о смене статуса никак не комментировала.
В ноябре певец признался, что готов «хоть завтра» узаконить отношения с возлюбленной. Он также выразил уверенность, что Аврора родит ему детей.
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