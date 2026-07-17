«Лучше бы была попрошайкой»: почему Лолиту называли плохой матерью и как сейчас живёт её 27-летняя «особенная» дочь Ева Цекало
О дочери Лолиты годами ходили самые разные слухи: ей приписывали тяжелые диагнозы, обсуждали настоящего отца, а саму певицу называли плохой матерью. Однако правда оказалась куда сложнее и неожиданнее, а история Евы — совсем не такой, какой ее представляли многие. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Личная жизнь Лолиты Милявской: фиктивный брак и роман с Цекало
К моменту рождения дочери за плечами Лолиты уже было несколько браков, один из которых оказался фиктивным. Именно в этот период в ее жизни появился Александр Цекало, которого долгие годы многие считали отцом Евы.
Первым мужем певицы стал Александр Беляев. Лолита Горелик (девичья фамилия певицы — прим. ред.) вышла за него замуж в 1984 году сразу после окончания института. Вместе супруги прожили три года, после чего артистка встретила Александра Цекало, собиравшегося переехать в Москву.
Позже Лолита признавалась, что с первым мужем они оказались слишком разными по темпераменту. Беляев не хотел развода, однако она все же приняла решение уйти.
После переезда в столицу у Лолиты и Цекало не было собственного жилья. Тогда их друг Виталий Милявский согласился заключить с певицей фиктивный брак, чтобы она смогла получить московскую прописку. Вместе они никогда не жили, а спустя год развелись. Однако фамилия Милявская навсегда осталась с артисткой.
В 1990-х дуэт Лолиты и Александра Цекало «Академия» пользовался огромной популярностью. Вместе они прожили 12 лет, но официально зарегистрировали отношения лишь незадолго до рождения дочери. Уже после развода стало известно, что Александр не является биологическим отцом Евы.
По словам Лолиты, одной из причин расставания стали деньги и отсутствие веры мужа в ее самостоятельный успех. Он был убежден, что без него она не сможет построить карьеру, и, как признавалась певица, именно это в итоге перевесило все остальное.
Артистка никогда не скрывала, что в ее жизни было много романов, о некоторых из которых впоследствии сожалела.
«Многие связи я заводила только потому, что я боялась быть одной. Я понимала, что, например, это ужаснейшее сочетание меня с кем-то, и я на это шла, потому что страшно отдыхать одной поехать было. Еще был такой женский страх: скажут, что у всех есть мужики, а у меня нет. Значит, я никому не нужна», — заявляла Милявская.
Кто является биологическим отцом Евы, до сих пор неизвестно. При этом девочка записана на Александра Цекало и носит его фамилию. Однако настоящие испытания для семьи начались уже после появления ребенка на свет.
Рождение «особенной» дочери Лолиты Милявской
С первых дней жизни Еве пришлось бороться за здоровье. Девочка появилась на свет 3 ноября 1998 года на шестом месяце беременности и весила чуть больше килограмма, поэтому врачам пришлось долго выхаживать ребенка.
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Сначала медики подозревали у новорожденной синдром Дауна, однако обследования этот диагноз не подтвердили. Позже появились предположения об аутизме. По словам Лолиты, некоторые специалисты даже советовали отказаться от ребенка, но она не смогла этого сделать.
Позже Еве поставили другой диагноз — синдром Аспергера. При таком нарушении человеку сложно выстраивать общение с окружающими, хотя интеллект и речь остаются сохранными. Кроме того, могут наблюдаться особенности координации и необычные увлечения.
Когда девочке исполнилось четыре года, она спросила у матери, почему отец не поздравил ее с днем рождения. Лолита ответила, что Александр очень занят, у него уже другая семья, но это вовсе не означает, что он не любит дочь. Певица рассказывала, что всегда отзывалась о бывшем муже только хорошо — не ради него самого, а ради душевного спокойствия Евы, чтобы у нее не возникало обид и комплексов.
Однако, по словам артистки, после развода Александр Цекало так и не стал участвовать в жизни приемной дочери, тогда как сама Лолита продолжала искать врачей, специалистов и делать все возможное, чтобы помочь ребенку.
Почему дочь Лолиты выросла без мамы
Несмотря на все усилия матери, детство Евы прошло вдали от нее. Пока Лолита работала в Москве, девочка жила в Киеве вместе с бабушкой и дедушкой. Из-за этого они виделись гораздо реже, чем обеим хотелось, и впоследствии это сказалось на их отношениях.
Певица рассказывала, что у дочери были задержки в развитии и серьезные проблемы со зрением. Несмотря на это, Ева хорошо училась в школе и была очень старательной девочкой.
Однако друзей у нее практически не было. По словам Лолиты, дочь была слишком застенчивой, а сверстники так и не смогли принять ее.
Именно тогда многие начали обвинять певицу в том, что она якобы бросила собственного ребенка.
«Плохая мать» или единственный возможный выбор?
Когда стало известно, что Ева живет с бабушкой, на Лолиту обрушилась волна критики. Артистку обвиняли в том, что карьера для нее оказалась важнее дочери.
Сама певица предпочитала не оправдываться. Она продолжала работать, объясняя, что все заработанные деньги уходят на лечение Евы, врачей, занятия и реабилитацию. Повседневную заботу, тепло и поддержку девочке обеспечивала бабушка, которая ежедневно занималась с внучкой.
Со временем Ева стала гораздо увереннее в себе. В 2015 году она впервые попробовала себя в роли модели. Однако связывать свою жизнь с шоу-бизнесом девушка не собиралась.
Куда больше ее привлекало образование. Ева окончила филологический факультет Варшавского университета, выучила четыре языка и решила стать переводчиком.
В 2022 году Лолита вывезла дочь и мать из Киева в Россию, а позже они перебрались в Болгарию. Именно там Ева решилась на еще один важный шаг.
«Мам, я не попрошайка»: как Ева Цекало вступила во взрослую жизнь
Недавно Ева решила начать самостоятельную жизнь и съехала от бабушки. Для Лолиты это стало непростым испытанием.
Артистка признавалась, что первой реакцией было желание бросить все дела и немедленно прилететь к дочери, несмотря на возможную отмену концертов и финансовые потери. Однако вместо этого она обратилась к психиатру, который посоветовал дать Еве больше свободы.
Спустя неделю певица позвонила дочери и спросила, не страшно ли ей ночевать одной. Ева спокойно ответила, что ей совсем не страшно. На предложение вернуться к бабушке девушка также ответила отказом, объяснив, что ей комфортно жить самостоятельно.
Для Лолиты этот разговор стал подтверждением того, что дочь действительно готова к взрослой жизни.
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В апреле 2026 года певица откровенно рассказала, что сегодня Ева принципиально не принимает от нее финансовую помощь. Каждый раз, когда Лолита предлагает поддержать дочь, она слышит один и тот же ответ:
«Мам, я не попрошайка».
Певица признается, что в ответ лишь вздыхает и шутит:
«Лучше бы была».
Со временем артистка приняла выбор дочери. По словам Лолиты, Александр Цекало по-прежнему не интересуется судьбой Евы. При этом сейчас 65-летний шоумен живет в Штатах вместе со своей 35-летней женой-казашкой Дариной Эрвин, из-за которой, как утверждается, его экс-супруга запрещает ему видеться с детьми.