17 июля 2026, 10:55

Лолита Милявская и Ева Цекало (фото: кадр из телепередачи «Ты не поверишь!»)

О дочери Лолиты годами ходили самые разные слухи: ей приписывали тяжелые диагнозы, обсуждали настоящего отца, а саму певицу называли плохой матерью. Однако правда оказалась куда сложнее и неожиданнее, а история Евы — совсем не такой, какой ее представляли многие. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Личная жизнь Лолиты Милявской: фиктивный брак и роман с Цекало Рождение «особенной» дочери Лолиты Милявской Почему дочь Лолиты выросла без мамы «Плохая мать» или единственный возможный выбор? «Мам, я не попрошайка»: как Ева Цекало вступила во взрослую жизнь

Личная жизнь Лолиты Милявской: фиктивный брак и роман с Цекало

Лолита Милявская (фото: Instagram* @lolitamilyavskaya)

Александр Цекало (фото: РИА Новости/Александр Гальперин)

«Многие связи я заводила только потому, что я боялась быть одной. Я понимала, что, например, это ужаснейшее сочетание меня с кем-то, и я на это шла, потому что страшно отдыхать одной поехать было. Еще был такой женский страх: скажут, что у всех есть мужики, а у меня нет. Значит, я никому не нужна», — заявляла Милявская.

Рождение «особенной» дочери Лолиты Милявской

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Лолита Милявская и Ева Цекало (фото: кадр из телепередачи «Ты не поверишь!»)

Почему дочь Лолиты выросла без мамы

Лолита Милявская и Ева Цекало (фото: кадр из телепередачи «Ты не поверишь!»)

«Плохая мать» или единственный возможный выбор?

Ева Цекало (фото: кадр из телепередачи «Ты не поверишь!»)

«Мам, я не попрошайка»: как Ева Цекало вступила во взрослую жизнь

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