Лепс отправил букет бывшей невесте после расставания

Лепс рассказал, что поздравил бывшую невесту с днем рождения
Аврора Киба и Григорий Лепс (Фото: Телеграм/gvleps_official)

Певец Григорий Лепс поздравил свою бывшую невесту Аврору Кибу с 20-летием и отправил ей букет цветов. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.



Артист намекнул, что поддерживает связь с экс-возлюбленной, а также отметил, что она его поддерживала во время болезни. Исполнитель простудился во время поездки в Таиланде.

«Аврора ухаживала. Помогала ласково, делала из больного здорового», — поделился он.
О расставании Кибы с Лепсом стало известно в конце января. Девушка подчеркнула, что они останутся близкими людьми, а их отношения закончились «на ноте благодарности и взаимоуважения».

В феврале друзья блогерши в беседе с kp.ru признались, что она рассталась с певцом еще в декабре прошлого года. По их словам, изначально пара предпочитала не афишировать этот факт.
