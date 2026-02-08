Лепс отправил букет бывшей невесте после расставания

08 февраля 2026, 11:51

Лепс рассказал, что поздравил бывшую невесту с днем рождения

Аврора Киба и Григорий Лепс (Фото: Телеграм/gvleps_official)

Певец Григорий Лепс поздравил свою бывшую невесту Аврору Кибу с 20-летием и отправил ей букет цветов. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.





Артист намекнул, что поддерживает связь с экс-возлюбленной, а также отметил, что она его поддерживала во время болезни. Исполнитель простудился во время поездки в Таиланде.

«Аврора ухаживала. Помогала ласково, делала из больного здорового», — поделился он.