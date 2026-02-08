«Пчёлы должны нести мёд!»: Ани Лорак поддержала идею запрета петь «под фанеру»

08 февраля 2026, 11:46

Певица Ани Лорак поддержала запрет на использование фонограммы на концертах

Каролина Куек (Фото: Telegram @anilorak)

Певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) в разговоре с корреспондентами «Комсомольской правды» поддержала инициативу полностью запретить артистам использовать фонограмму во время выступлений.





Лорак заявила, что певцы должны всегда петь самостоятельно, особенно на концертах. Она уточнила, что сама строго придерживается этого принципа и выступает только вживую.

«Артист должен петь — что мы обсуждаем? Это как то, что пчёлы должны нести мед. Это надо обсуждать? И тогда, вы знаете, будет легко понять, кто заслуженно ест свой хлеб», — высказалась певица.