«Всполошились напрасно»: Дима Билан объяснил, зачем ему искусственный интеллект

08 февраля 2026, 10:36

Певец Дима Билан заявил о планах использовать ИИ в своём творчестве

Дима Билан (Фото: Telegram @bilanofficial)

Певец Дима Билан продолжит экспериментировать с искусственным интеллектом в своём творчестве. Об этом он заявил на мероприятии Big Love Show 2026.





В беседе с корреспондентом «NEWS.ru» Билан отметил, что считает ИИ лишь инструментом, который теперь доступен широкой публике.

«Конечно, [буду и дальше использовать ИИ]. Обязательно. Сто процентов. Это интересная область. На самом деле я не понимаю, почему люди все так вдруг всполошились», — сказал певец.

«Человеческое — оно останется человеческим, и обязательно появится какая-то маркировка. <...> Искусственный интеллект может дать именно какой-то новый угол зрения. Это всё равно всё делает человек в конечном итоге», — подытожил Билан.