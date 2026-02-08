«Закон не обязывает»: Суд освободил Тимура Родригеза от выплат бывшей жене
Тимур Родригез выиграл суд по делу о финансовых обязательствах перед экс-женой
Суд удовлетворил иск Тимура Родригеза и освободил его от ежемесячных выплат бывшей супруге Анне Девочкиной. Артист публично прокомментировал это решение в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
Родригез заявил, что все выплаты производил добровольно, так как закон не обязывает его содержать бывшую жену.
«Выплачивать ей по полмиллиона рублей в месяц было моим желанием — я хотел продемонстрировать готовность поддерживать её, несмотря на то, что наши отношения закончились», — подчеркнул Тимур.Он пояснил, что за два года перечислил 55 миллионов рублей на содержание общих детей и личные нужды супруги. При разделе имущества он оставил ей почти все активы, включая квартиру в Москве и деньги от продажи дома.
«Она держит на счету более 200 миллионов рублей. Она теперь очень богатый человек, а я уже давно нет», — заявил артист.Родригез отметил, что всегда содержал семью, но снижение доходов и неудачные переговоры вынудили его подать иск в суд.