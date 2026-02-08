«Закон не обязывает»: Суд освободил Тимура Родригеза от выплат бывшей жене

08 февраля 2026, 11:15

Тимур Родригез выиграл суд по делу о финансовых обязательствах перед экс-женой

Тимур Родригез (Фото: Instagram* @trodriguezzz)

Суд удовлетворил иск Тимура Родригеза и освободил его от ежемесячных выплат бывшей супруге Анне Девочкиной. Артист публично прокомментировал это решение в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.





Родригез заявил, что все выплаты производил добровольно, так как закон не обязывает его содержать бывшую жену.

«Выплачивать ей по полмиллиона рублей в месяц было моим желанием — я хотел продемонстрировать готовность поддерживать её, несмотря на то, что наши отношения закончились», — подчеркнул Тимур.

«Она держит на счету более 200 миллионов рублей. Она теперь очень богатый человек, а я уже давно нет», — заявил артист.