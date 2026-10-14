В Москве Моргенштерна* выписали из квартиры
Рэпера Алишера Моргенштерна* сняли с регистрационного учета в квартире в Беговом районе Москвы. Соответствующее решение принял суд, сообщает SHOT.
Иск подала знакомая исполнителя, которая приобрела у него это жилье в июле 2023 года. По условиям сделки Моргенштерн* обязался самостоятельно сняться с регистрации, однако не сделал этого, уехав в Израиль.
Спустя три года новая владелица квартиры обратилась в суд. Требования истицы удовлетворили в полном объеме — рэпера принудительно выписали из квартиры.
Ранее Моргенштерн* задолжал 8,2 млн рублей по иноагентской статье. Подробности — в нашем материале.
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