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В Москве Моргенштерна* выписали из квартиры

SHOT: В Москве Моргенштерна* принудительно выписали из квартиры через суд
Алишер Моргенштерн* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Рэпера Алишера Моргенштерна* сняли с регистрационного учета в квартире в Беговом районе Москвы. Соответствующее решение принял суд, сообщает SHOT.



Иск подала знакомая исполнителя, которая приобрела у него это жилье в июле 2023 года. По условиям сделки Моргенштерн* обязался самостоятельно сняться с регистрации, однако не сделал этого, уехав в Израиль.

Спустя три года новая владелица квартиры обратилась в суд. Требования истицы удовлетворили в полном объеме — рэпера принудительно выписали из квартиры.

Ранее Моргенштерн* задолжал 8,2 млн рублей по иноагентской статье. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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