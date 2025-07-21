Лепс потратил 700 тысяч рублей на отдых с молодой возлюбленной
Григорий Лепс не скупится на отдых с молодой возлюбленной Авророй Киба. Певец потратил более 700 тысяч рублей на совместный отпуск, пишет «Звездач».
Пара выбрала пятизвездочный люксовый отель, где ночь стоит около 2 тысяч евро. Минимальный срок пребывания — 4 ночи, так что отдых обошелся Лепсу минимум в 8 тысяч евро.
Отель предлагает рестораны и спа мирового класса, а также вид на побережье и горные пейзажи.
Напомним, Григорий Лепс показал, как отдыхает в Черногории с 19-летней невестой.
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