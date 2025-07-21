«Одни понты»: подписчики не оценили квартиру Бородиной за 80 млн рублей
Подписчики раскритиковали дизайн новой квартиры Бородиной за 80 млн рублей
Подписчики раскритиковали дизайн новой квартиры Ксении Бородиной за 80 млн рублей. Об этом стало известно из соцсетей.
В личном блоге ведущая показала дизайн новой квартиры, которая находится рядом с Поклонной горой. Знаменитость провела рум-тур и начала показ жилья с зоны гостиной и кухни, которые оказались совмещенными.
По словам Бородиной, в этой квартире ей не нужна большая кухня. В квартире звезды три санузла: для гостей, дочерей и самой Бородиной.
Подписчики Ксении раскритиковали дизайн квартиры и планировку.
«Один в один номер в турецком отеле. Причем в не самом современном», — написал один из комментаторов.
Стоит отметить, что квартира еще не обжита.