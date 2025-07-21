«Одни понты»: подписчики не оценили квартиру Бородиной за 80 млн рублей

21 июля 2025, 14:40

Подписчики раскритиковали дизайн новой квартиры Бородиной за 80 млн рублей

Ксения Бородина (Фото: Telegram @borodylia0803)

Подписчики раскритиковали дизайн новой квартиры Ксении Бородиной за 80 млн рублей. Об этом стало известно из соцсетей.





В личном блоге ведущая показала дизайн новой квартиры, которая находится рядом с Поклонной горой. Знаменитость провела рум-тур и начала показ жилья с зоны гостиной и кухни, которые оказались совмещенными.



По словам Бородиной, в этой квартире ей не нужна большая кухня. В квартире звезды три санузла: для гостей, дочерей и самой Бородиной.



Подписчики Ксении раскритиковали дизайн квартиры и планировку.





«Один в один номер в турецком отеле. Причем в не самом современном», — написал один из комментаторов.