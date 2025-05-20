Лера Кудрявцева написала завещание: «Не дай Бог, что произойдет»

Лера Кудрявцева (Фото: Telegram-канал @lerakudryavtseva)
Лера Кудрявцева призналась, что все чаще думает о смерти. Неожиданное заявление телеведущая сделала в эфире шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.
После празднования 54-летия Лера Кудрявцева намекнула на окончательное воссоединение с молодым мужем, с которым думала развестись из-за его пристрастия к алкоголю. Когда телезвезда выложила благодарственную речь, поклонники решили, что ее настроение вернулось в норму, пока она не шокировала новым заявлением.
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«У меня двое детей. Я написала завещание своим детям. Вот так идешь — и кирпич на голову. Или не дай Бог, что произойдет», — размышляла Лера.Исходя из слов знаменитости, она вновь на пределе. В недалеком прошлом Кудрявцева находилась в отчаянии из-за проблем со здоровьем, возникшим из-за сильного стресса.
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Лидия Пономарева