«Павел любит постарше»: Мария Погребняк рассказала о предпочтениях своего экс-супруга

Мария Погребняк (Фото: Telegram @Mariapogas)
Развод Марии Погребняк с футболистом Павлом Погребняком потряс общественность. Пара воспитывала детей и прожила вместе практически 20 лет. При этом модель иногда комментирует слухи о личной жизни спортсмена.
Это произошло в ходе YouTube-шоу «Сплетница», ведущей которого является блогер Регина Рахимова. Последняя поделилась с Марией тем, что видела ее бывшего мужа в компании неизвестных женщин, при чем одной из них на вид было 49 лет. На это Погребняк отреагировала улыбкой и заявила:
Если верить слухам, супруги развелись из-за многочисленных измен Павла. При этом Мария отрицает все обвинения в адрес футболиста и отзывается о нем с теплотой. Бывшие супруги общаются ради троих сыновей. К тому же Павел до сих пор не удалил из соцсетей фотографии с моделью.
Читайте также:
«У него горячая кровь»: Эвелина Бледанс честно высказалась о громком разводе Михаила Галустяна с женой
Королева, Басков и Ревва: Звезды, которых пригласили на 54-летие Леры Кудрявцевой
Беременна Рианна в наряде Смурфетты посетила фестиваль в Каннах с A$AP Rocky
«Все, я поняла, что Павел любит постарше».
Если верить слухам, супруги развелись из-за многочисленных измен Павла. При этом Мария отрицает все обвинения в адрес футболиста и отзывается о нем с теплотой. Бывшие супруги общаются ради троих сыновей. К тому же Павел до сих пор не удалил из соцсетей фотографии с моделью.
Читайте также:
«У него горячая кровь»: Эвелина Бледанс честно высказалась о громком разводе Михаила Галустяна с женой
Королева, Басков и Ревва: Звезды, которых пригласили на 54-летие Леры Кудрявцевой
Беременна Рианна в наряде Смурфетты посетила фестиваль в Каннах с A$AP Rocky
Иван Мусатов