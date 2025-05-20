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«У него горячая кровь»: Эвелина Бледанс честно высказалась о громком разводе Михаила Галустяна с женой

Эвелина Бледанс не верит в слухи о романе Галустяна с гримершей
Эвелина Бледанс (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Эвелина Бледанс (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Громкий развод Михаила Галустяна с супругой уже долгое время находится под пристальным вниманием общественности. Расставание пары прокомментировала и Эвелина Бледанс, которая не верит в слухи о романе актера с гримершей.
«У него горячая кровь, как он может не обращать внимание на девушек? Конечно, обращает! Но он мой сосед, я прекрасно знаю Вику, его девочек, это такая крепкая семья! Просто этого не может быть! Миша не поведется на девочку-гримершу…» — заявила Бледанс в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Эвелину поддержала Ирина Темичева, которая не раз сталкивалась с Михаилом на съемочных площадках.

«Все, что говорит Эвелина, я полностью поддерживаю! Миша — да, он человек горячей крови, он может быть эмоциональным где-то, он не с закрытыми глазами, может на кого-то посмотреть, но можно же смотреть по-разному. Это всегда тактичный человек, не позволит себе ничего, никаких телодвижений никогда» — сказала Темичева.

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По словам актрисы, самое страшное, то что в отношениях Галустяна с супругой прошла любовь. Ирина отметила, что они действительно любили друг друга.

На шоу присутствовала и телеведущая Лера Кудрявцева, которая тоже высказалась о расставании пары. Звезда находится в растерянности от того, что могут распадаться такие крепкие браки. При этом в подобных ситуациях Кудрявцевой больше всего обидно за женщин.

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Беременна Рианна в наряде Смурфетты посетила фестиваль в Каннах с A$AP Rocky
20 мая 2025, 02:37

Рианна (Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц)

Беременная третьим ребенком Рианна посетила международный кинофестиваль в Каннах вместе с A$AP Rocky. На мероприятии певица появилась в ярко-голубом платье Alaïa.
Как пишет Starhit, из-за ее образа звезду уже прозвали Смурфеттой, связывая внешний вид девушки с картиной «Смурфики 2». Рианна озвучила главную героиню фильма. При этом участие певицы в съемках вызвало критику фанатов, так как публика уже девять лет ждет нового альбома звезды.

К тому же Рианна записала саундтрек к фильму, который тоже успели раскритиковать. Многие считают, что песня не претендует на музыкальные премии. При этом некоторые оправдывают исполнительницу, ведь она могла решиться на участие в «Смурфики 2» из-за своих детей, которые являются фанатами вселенной.

В Каннах исполница столкнулась с непогодой. Зонт над Рианной держал супруг, 36-летний A$AP Rocky. Многие сравнили вид пары с известным клипом на песню Umbrella, который прославил певицу на весь мир.

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Лера Кудрявцева пригласила звезд на празднование 54-летия
20 мая 2025, 01:08

Лера Кудрявцева (Фото: Telegram/lerakudryavtseva)

Лера Кудрявцева отпраздновала свой 54-й день рождения в одном из московских караоке-ресторанов. Мероприятия посетили как и близкие друзья телеведущей, так и звезды российского шоу-бизнеса.
Накануне перед праздником Лера поблагодарила фанатов за поддержку и пофилософствовала о жизни и возрасте. В своем послании Кудрявцева с теплыми словами обратилась к родным и в конце пожелала мира во всем мире, а также чтобы перестали погибать люди.

Супруг телеведущей Игорь Макаров не выносил своих чувств на публику, а поздравил жену лично. В своих соцсетях он выложил фотографию с Лерой и подписал:

«Бусина, с днем рождения. Люблю».

Как пишет Starhit, на следующий день праздник начался и в караоке. На нем присутствовали одни из главных звезд российской эстрады, в том числе Наташа Королева, Николай Басков и Катя Гордон. Королева спела свою песню «Синие лебеди», а Басков ворвался на мероприятие с огромным букетом роз. Гордон же отжигала на танцполе.

«Люблю»: хоккеист Игорь Макаров поздравил Леру Кудрявцеву с днём рождения
«Люблю»: хоккеист Игорь Макаров поздравил Леру Кудрявцеву с днём рождения

Сам Басков не остался в стороне и тоже взял микрофон в руки. Блондин исполнил песню «Лучший день». Алексей Глызин тоже выступил с музыкальным номером. За происходящим наблюдал Александр Ревва, который зарядил всех своим фирменным оптимизмом.

Еще в списке гостей оказались Игорь Крутой с сестрой Аллой, Олег Газманов, Лариса Долина, Вадим Такменев, Оскар Кучера и многие другие. Судя по публикациям в соцсетях, праздник выдался теплым и запоминающимся.

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Роскомнадзор оштрафовал блогера Настю Ивлееву на 30 тыс. руб.
19 мая 2025, 22:34

Настя Ивлеева (Фото: Telegram/@ivleeva360)

На 30 тысяч рублей оштрафовал Роскомнадзор (РКН) блогера Анастасию Ивлееву. Скриншот задолженности опубликовал Telegram-канал «Светский хроник». Причиной указано нарушение в области предпринимательства и деятельности саморегулируемых организаций в сфере деятельности РКН.
Перед этим блогершу штрафовали на 50 тысяч рублей по делу о дискредитации российской армии. Девушка пыталась обжаловать решение суда, но проиграла.

Несколько дней назад журналист Андрей Малахов заявлял на шоу Alekó in my bag, что готов пообщаться с Ивлеевой. По мнению экс-ведущего программы «Пусть говорят», интервью помогло бы девушке максимально раскрыться. При этом беседа должна быть не двухчасовой, а длиться несколько дней.

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Суд признал незаконным перевод Алексея Блиновского 9 млн руб. для своего отца
19 мая 2025, 22:32

Слева направо: Елена и Алексей Блиновские и адвокат Наталья Сальникова (Фото РИА Новости/Григорий Сысоев)

Перевод Алексея Блиновского на сумму в почти девять миллионов рублей для своего отца признал незаконным арбитражный суд столицы.
Как пишет РЕН ТВ, муж блогера Елены Блиновской отправил родственнику 8 997 165, 21 рубля, указав в наименовании платежа «материальная помощь». Теперь эти деньги взыщут с супругов, поскольку их имущество общее.

Елену Блиновскую задержали в конце апреля 2023 года по статье об уклонении от уплаты налогов. «Королева марафонов» хотела покинуть страну на машине, но ее взяли по пути. Следователи считают, что фигурантка уголовного дела дробила бизнес, не заплатив налоги на доходы на общую сумму свыше 918 миллионов за 2019-2021 гг.

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«Очень нравится»: Агутин раскрыл свое любимое занятие
Агутину нравится писать песни на заказ
19 мая 2025, 21:24

Леонид Агутин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певцу Леониду Агутину очень нравится писать песни на заказ, связанные с определенным женским именем. Об этом исполнитель рассказал журналистам на презентации своего альбома «Надежда. Вера. Любовь» совместно с VK.
«Очень нравится, потому что есть повод для написания. Заказ — это же вызов», — пояснил музыкант.
Агутин добавил, что просто так никогда бы не сел писать песню, к примеру, про Марину, однако при заказе есть конкретный повод.

«Я очень люблю писать женские имена», — прокомментировал он.
Что примечательно, ранее певец жаловался на то, что фанатки не расписывают его подъезд. При этом, по словам Леонида, фанатки сдерживаются в Москве, а вот на гастролях может быть всякое.

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#новости
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