«У него горячая кровь»: Эвелина Бледанс честно высказалась о громком разводе Михаила Галустяна с женой

Эвелина Бледанс (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Громкий развод Михаила Галустяна с супругой уже долгое время находится под пристальным вниманием общественности. Расставание пары прокомментировала и Эвелина Бледанс, которая не верит в слухи о романе актера с гримершей.
«У него горячая кровь, как он может не обращать внимание на девушек? Конечно, обращает! Но он мой сосед, я прекрасно знаю Вику, его девочек, это такая крепкая семья! Просто этого не может быть! Миша не поведется на девочку-гримершу…» — заявила Бледанс в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ.
Эвелину поддержала Ирина Темичева, которая не раз сталкивалась с Михаилом на съемочных площадках.
«Все, что говорит Эвелина, я полностью поддерживаю! Миша — да, он человек горячей крови, он может быть эмоциональным где-то, он не с закрытыми глазами, может на кого-то посмотреть, но можно же смотреть по-разному. Это всегда тактичный человек, не позволит себе ничего, никаких телодвижений никогда» — сказала Темичева.
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По словам актрисы, самое страшное, то что в отношениях Галустяна с супругой прошла любовь. Ирина отметила, что они действительно любили друг друга.
На шоу присутствовала и телеведущая Лера Кудрявцева, которая тоже высказалась о расставании пары. Звезда находится в растерянности от того, что могут распадаться такие крепкие браки. При этом в подобных ситуациях Кудрявцевой больше всего обидно за женщин.
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