Бизнесмен из Ростова-на-Дону получил 2 года колонии за гибель пяти рабочих
Ростовский предприниматель приговорён к двум годам колонии-поселения за нарушение правил охраны труда, которое привело к гибели людей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Ростовской области.
Чрезвычайное происшествие случилось в 2024 году на производстве автодеталей. Бизнесмен допустил к работе сотрудников, не прошедших необходимый инструктаж по технике безопасности.
Во время резки металла искры попали в ёмкость с горючей жидкостью, что привело к пожару. Пятеро рабочих, находившихся в помещении, погибли от ожогов. Суд признал предпринимателя виновным в халатности, повлекшей смерть людей, и назначил наказание в виде двух лет колонии-поселения.
