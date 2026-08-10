Врач Алексеева предрекла Топалову простатит после погружения в ледяную воду

10 августа 2026, 19:22

Влад Топалов (Фото: Telegtam @vladtopalovofficial)

Бывший солист группы «Smash!» Влад Топалов может получить большое количество различных недугов из-за погружения в ледяную воду, к которому он был явно неподготовлен. Такое мнение выразила врач общей практики Лариса Алексеева.





В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметила, что Топалов рискует лишиться возможности иметь детей в будущем, поскольку к моржеванию необходимо готовиться постепенно, начиная с контрастного душа и обливаний прохладной водой.





«Для неподготовленных к моржеванию мужчин риск заполучить проблемы с мочеполовой системой при погружении в ледяную воду удваивается. Переохлаждение способно спровоцировать обострение хронических воспалений, например простатита, а также вызвать острые состояния», — сказала Алексеева.