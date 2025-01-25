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Лера Кудрявцева откровенно рассказала о недостатках, раскрыв 10 «плохих фактов» о себе

Лера Кудрявцева (фото: соцсети)

Лера Кудрявцева (фото: соцсети)

Телеведущая Лера Кудрявцева, похоже, ничего не скрывает от своих подписчиков: то покажет фото окровавленной руки, то себя с мужем психами назовёт. А накануне она раскрыла десять «плохих фактов» о себе.
Звезда честно призналась, что курит, матерится, не занимается спортом, ест много сладкого и не умеет отдыхать.

Однако оставшиеся пять пунктов скорее напоминают достоинства. Так, Кудрявцева предпочитает не откладывать дела на завтра, делать сначала для других, а потом для себя и не переваливать ответственность и дела на других людей. Также она отметила, что переживает за всех, но при этом может и послать куда подальше.



В заключение телеведущая пообещала проработать свои недостатки, но отметила, что это не точно.

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#шоу-бизнес
#звёзды
#соцсети
#общество
#фотография
Дочь Галины Польских опровергла информацию о болезни матери
25 января 2025, 13:40

Галина Польских (фото: соцсети)

Дочь Народной артистки России Галины Польских опровергла информацию о болезни матери, отметив её хорошее самочувствие. Об этом она сообщила в беседе с ТАСС.
Ранее сообщалось, что Польских обратилась в столичную Боткинскую больницу с жалобами на ухудшившееся состояние здоровья. Врачи провели обследование и обнаружили у неё злокачественную опухоль почки. При этом актриса отказалась от госпитализации и вернулась домой.

Агентство связалось с дочерью Польских, которая опровергла эту информацию. По её словам, в настоящее время её мать чувствует себя хорошо.

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#опухоль
#актриса
#онкология
#информация
#фейки
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«Это не баснословная сумма»: стало известно, какую пенсию получает Лев Лещенко
Лев Лещенко заявил, что получает 30 тысяч рублей пенсии
25 января 2025, 13:15

Лев Лещенко (фото: соцсети)

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что получает весьма скромную пенсию — 30 тысяч рублей с учетом его регалий народного артиста и ордена «За заслуги перед Отечеством». Об этом он рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей.
По его словам, он живет, не рассчитывая на пенсию, так как продолжает работать и получать гонорары, а пенсионные начисления просто копит.
«Как народному артисту РСФСР и полному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» мне платят около 30 тысяч рублей. Не сказал бы, что это баснословная сумма, тем не менее мне ее перечисляют. Конечно, я продолжаю работать и не рассчитываю на пенсионные средства. <…> У меня есть гонорары, есть любимая работа, зачем мне лишнее», — пояснил Лещенко.
Народный артист, как отмечается, зарабатывает не только благодаря музыке, но и еще занимается бизнесом в сфере лесного хозяйства.

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#артист
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Наказать клеветников: Пи Дидди подал иск на 50 миллионов
25 января 2025, 12:56

Фото: istockphoto/innovatedcaptures

Рэпер Пи Дидди, известный своей скандальной репутацией, обратился в суд с иском против обвинителя и его адвоката. Исполнитель обвиняет их в клевете, в ущербе репутации и требует возмещения морального ущерба в размере 50 миллионов долларов.
Иск вызвал массу разговоров в кругах американских юристов и среди поклонников Пи Дидди, при том, что подробности дела держатся в тайне, сообщает сетевое издание womanhit.ru. Пи Дидди не собирается мириться с несправедливостью и будет идти до конца в борьбе за свое имя, которое, как ни странно, считает честным незапятнанным.

Пользователи российских соцсетей иронично сравнивают иск гнуснопрославленного Пи Дидди с недавними событиями, связанными с Еленой Блиновской. Напомним, она так же, как американский музыкант, не упустила шанс защищать свою честь в суде.

Рэпера Пи Дидди (настоящее имя – Шон Комбс) арестовали в Нью-Йорке в сентябре 2024 года. Ему предъявили обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, уголовном сговоре и содействии проституции. Среди жертв как минимум два десятка несовершеннолетних, включая девятилетнего ребенка.

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#женщина
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#рэп
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«Просто любим»: Сергей Жуков раскрыл секрет семейного счастья
Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков раскрыл секрет семейного счастья
25 января 2025, 12:44

Сергей Жуков, Регина Бурд и их дети (Фото: соцсети)

Сергей Жуков, солист группы «Руки вверх», рассказал в социальной сети о своей семейной жизни. Он признался, что секрет его счастья с женой Региной Бурд кроется в глубокой любви и готовности быть опорой друг для друга.
«Я нашел своего человека», — поделился артист со своими подписчиками.

Жуков рассказал, что их любовь с Региной выросла из множества мелочей, соединившихся в крепкую опору для отношений, а вовсе не из одного какого-то крупного и значимого события. Они всегда хотели сделать друг друга счастливыми, и из этого стремления рождались вдохновение, домашний уют, способность пережить сложности.

«Региночка — это человек, который понимает меня без слов. Она всегда была и остается той, кто может поймать мой взгляд, и я сразу знаю — все будет хорошо», — признался музыкант.

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#музыкант
#человек
#артист
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Орбакайте показала уникальные кадры выступления Пугачёвой в Чернобыле, певица очень жалеет об этом концерте
Орбакайте показала видео концерта Пугачёвой в Чернобыле
25 января 2025, 12:43

Сергей Жуков, Регина Бурд и их дети (Фото: соцсети)

Кристина Орбакайте рассказала, как Алла Пугачёва давала концерт для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС под Припятью и как потом пожалела об этом выступлении.
Дочь артистки решила освежить в памяти поклонников, как выступала Пугачёва, которая уже много лет не выходит на сцену. В соцсетях Орбакайте поделилась видео концерта Примадонны в Чернобыле.

Концерт состоялся вскоре после страшной аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла 26 апреля 1986 года. После этой катастрофы Пугачёва стала одним из инициаторов проведения благотворительного концерта «Счёт 904» в СК «Олимпийский» в Москве. Все собранные тогда средства были направлены пострадавшим и ликвидаторам аварии.

Спустя несколько месяцев певица сама отправилась в посёлок Зеленый мыс около Припяти. На него пришли девять тысяч ликвидаторов катастрофы.

«Простой народ просил: ''Нам бы апельсинов сюда. Алкоголь, потому что он выводит эти стронции. И Пугачёву''. Так что я в этом подарочном наборе была», – рассказывала Пугачёва.
Выступала она тогда на свежем воздухе, однако спустя много лет назвала ошибкой и глупостью решение ехать туда.

«Такая глупость произошла, потому что ничего не понимали! Это настолько неправильно: заказали апельсины и Пугачёву. Мы не знали, что такое радиация. Узнали, когда приехали туда. Нам стали говорить: не ешьте, не пейте, одежду, в которой ходите, потом сожгите, цветы на перроне не берите», — делилась певица на ток-шоу Андрея Малахова «Пусть говорят».
Она убеждена, что проблемы со здоровьем, которые есть у неё и были у Иосифа Кобзона, Андрея Барыкина и Ирины Понаровской как раз связаны с визитом в опасную зону. Себя и своих коллег она назвала «четырьмя героями в кавычках».

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#шоу-бизнес
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Юра Борисов сыграет в адаптации «Преступления и наказания» Эмира Кустурицы
25 января 2025, 12:18

Юра Борисов (фото: соцсети)

Российский актёр Юра Борисов, номинированный на премию «Оскар», сыграет в новой адаптации «Преступления и наказания» сербского режиссёра Эмира Кустурицы.
«Юра и я будем работать над моим следующим фильмом. Он называется «Как я не снял «Преступление и наказание», – анонсировал режиссёр со сцены фестиваля «Кустендорф», проходящего в Сербии.
Режиссёр рассказал, что работа над сценарием будет окончательно завершена через несколько дней. Он очень автобиографичен и сочетает в себе моменты, связанные с жизнью Кустурицы и конфликтом Достоевского.

Начало съёмок запланировано на лето этого года. Они пройдут в Краснодарском крае, где будут подготовлены специально выстроенные павильоны.

Кустурица также отметил, что очень рад работать с Борисовым. Режиссёр высоко оценил «его природу, способность, всё, что видел в частном общении».

Кроме того, накануне стало известно, что Юра Борисов примет участие в новом проекте Андрея Кончаловского «Хроники русской революции». Актёр сыграет молодого офицера царской охраны, отделение которого занималось политическим сыском.

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#шоу-бизнес
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«Я сказала папе, что не беременна от корейца, но он не поверил»: дочь Даны Борисовой рассказала о конфликте в семье
Дочь Даны Борисовой заявила, что не планирует становиться мамой
25 января 2025, 12:02

Дана Борисова с дочерью Полиной Аксеновой (фото: соцсети)

17-летняя дочь Даны Борисовой на фоне слухов о беременности заявила, что пока не собирается становиться мамой. Однако её отец не поверил в слова дочери.
По сети уже больше недели ходит информация о том, что несовершеннолетняя Полина Аксенова может в ближайшее время забеременеть. Такие выводы поклонники сделали из-за того, что девушка обучается в Корее, где нашла себе молодого человека. Также сама Дана Борисова высказывала опасения по поводу возможного пополнения в семье, говоря о нежелании становиться бабушкой в 48 лет.

Издание VOICE связалось с Борисовой и Аксеновой, которые высказались об этих слухах. Полина рассказала, что на самом деле последний раз была в Корее два года назад, а также заверила, что не состоит в отношениях.

При этом родственники девушки, а особенно её отец, бывший муж Борисовой Максим Аксёнов, не сразу поверили ей. Между ней и родителями даже произошла ссора на этой почве.

Полина рассказала, что после нашумевших новостей ей начали звонить родственники и поздравлять с беременностью. Она отнеслась к этому с юмором, отметив, что СМИ часто раздувают такие новости. Девушка даже вспомнила, как аналогичная ситуация произошла с дочерью Глюкозы. Однако ситуация с отцом оказалась серьёзнее.

«Он мне позвонил, сказал, что станет дедушкой. Я ему ответила, что это всё чушь, раздутая желтыми СМИ, а он начал говорить, что я обманываю, что я правда беременна, а он выступает против абортов. Сейчас вроде до него дошло, что я не беременна, но неприятно было это выслушивать. На данный момент мое сердце свободно», – отметила дочь Борисовой.
Дана, в свою очередь, заявила, что ей просто приписали фразы о выгоне дочери в Корею и боязни её беременности. В настоящее время, по её словам, Полина думает только об учёбе и планирует поступать в институт.

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«Теперь спасаюсь»: Возлюбленная Тимати рассказала о последствиях поездки в Париж
Девушка Тимати Валентина Иванова рассказала о последствиях поездки в Париж
25 января 2025, 11:40

Валентина Иванова (Фото: соцсети)

Возлюбленная известного российского рэпера Тимати модель Валентина Иванова рассказала о поездке в Париж и неприятных последствиях, которые обнаружились по возвращению. Девушка пожаловалась на лишние килограммы и проблемы с кожей.
В январе рэпер и бизнесмен Тимати (Тимур Юнусов) отправился на отдых в Париж вместе с дочерью Алисой, сыном Ратмиром, мамой Симоной и своей девушкой. По её словам, всё было классно и интересно, круассаны в парижских кафе были просто бесподобны.

После возвращения модель опубликовала в социальных сетях фотографии, на которых у неё заметны небольшие высыпания на лице. Кроме того, по словам Ивановой, у неё появился лишний вес.

«Парижские каникулы отразились на лице и коже. Ежедневные круассаны мимо не прошли», — написала девушка.

Теперь, чтобы «спастись», модель полностью отказалась от мучного, прибегла к помощи проверенных средств для ухода за лицом и отправилась сбрасывать лишние килограммы в спортзале.

«Поехала в зал отрабатывать наеденное», — сообщила Валентина подписчикам.

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#девушка
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Народной артистке России Галине Польских диагностировали онкологию
25 января 2025, 11:37

Галина Польских (фото: соцсети)

Врачи диагностировали онкологию известной советской актрисе Галине Польских. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 85-летняя Народная артистка России обратилась в Боткинскую больницу с жалобами на ухудшение самочувствия. Медики выписали ей направление на госпитализацию в круглосуточный стационар для прохождения курса терапии.

После обследования у Польских обнаружили злокачественную опухоль в почке.

Менеджер актрисы отметила, в настоящее время Галина Александровна находится дома и в больницу пока не ложилась.

На счету актрисы свыше 170 ролей, в том числе в культовых картинах «Я шагаю по Москве» и «Тени исчезают в полдень». В последнее время Польских продолжала сниматься в фильмах и сериалах: «Ёлки-10», «Ева, рожай!», «У людей так бывает» и других.

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