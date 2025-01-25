Лера Кудрявцева откровенно рассказала о недостатках, раскрыв 10 «плохих фактов» о себе

Лера Кудрявцева (фото: соцсети)
Телеведущая Лера Кудрявцева, похоже, ничего не скрывает от своих подписчиков: то покажет фото окровавленной руки, то себя с мужем психами назовёт. А накануне она раскрыла десять «плохих фактов» о себе.
Звезда честно призналась, что курит, матерится, не занимается спортом, ест много сладкого и не умеет отдыхать.
Однако оставшиеся пять пунктов скорее напоминают достоинства. Так, Кудрявцева предпочитает не откладывать дела на завтра, делать сначала для других, а потом для себя и не переваливать ответственность и дела на других людей. Также она отметила, что переживает за всех, но при этом может и послать куда подальше.
В заключение телеведущая пообещала проработать свои недостатки, но отметила, что это не точно.
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Однако оставшиеся пять пунктов скорее напоминают достоинства. Так, Кудрявцева предпочитает не откладывать дела на завтра, делать сначала для других, а потом для себя и не переваливать ответственность и дела на других людей. Также она отметила, что переживает за всех, но при этом может и послать куда подальше.
В заключение телеведущая пообещала проработать свои недостатки, но отметила, что это не точно.
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Анастасия Чинкова