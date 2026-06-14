«Мне нравится снимать жильё»: Дилара высказалась о подаренной квартире

14 июня 2026, 13:45

Дилара рассказала, что будет делать с квартирой, подаренной Егором Кридом

Дилара Зинатуллина (Фото: Instagram* / @influesii)

Блогер Дилара Зинатуллина поделилась подробностями о квартире, которую получила в подарок от Егора Крида. По словам девушки, она до сих пор не успела лично осмотреть недвижимость, однако уже строит планы на её будущее оформление. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».