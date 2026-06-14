«Мне нравится снимать жильё»: Дилара высказалась о подаренной квартире
Блогер Дилара Зинатуллина поделилась подробностями о квартире, которую получила в подарок от Егора Крида. По словам девушки, она до сих пор не успела лично осмотреть недвижимость, однако уже строит планы на её будущее оформление. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
На мероприятии Marie Claire Blogger Party Дилара рассказала, что сейчас продолжается оформление необходимых документов. Несмотря на громкий подарок, блогер призналась, что пока ни разу не была в новой квартире и ещё не приступала к ремонту.
Зинатуллина отметила, что хотела бы оформить интерьер в стиле минимализм. При этом жить там постоянно она не планирует. По словам девушки, ей нравится арендовать жильё и регулярно менять обстановку, поэтому новая квартира, скорее всего, не станет её основным местом проживания.
Блогер объяснила, что любит разнообразие и новые впечатления, поэтому предпочитает периодически переезжать и менять окружающее пространство. Именно поэтому собственная недвижимость не отменяет её привычного образа жизни.
Также Дилара призналась, что раньше не получала от друзей столь дорогих подарков. При этом она подчеркнула, что не рассматривает поступок Егора Крида как намёк на романтические отношения, оставив без комментариев слухи о возможном романе с артистом.
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