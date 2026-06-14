Звезда «Трудных подростков» Виталий Андреев раскрыл пол будущего ребёнка

14 июня 2026, 14:08

Ольга Зайцева и Виталий Андреев впервые станут родителями дочери

Виталий Андреев с женой (Фото: Instagram* / @andreev_avc)

Актёры Ольга Зайцева и Виталий Андреев поделились в соцсетях радостной новостью и раскрыли пол своего будущего ребёнка. Супруги сообщили, что ждут дочь.