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Звезда «Трудных подростков» Виталий Андреев раскрыл пол будущего ребёнка

Ольга Зайцева и Виталий Андреев впервые станут родителями дочери
Виталий Андреев с женой (Фото: Instagram* / @andreev_avc)

Актёры Ольга Зайцева и Виталий Андреев поделились в соцсетях радостной новостью и раскрыли пол своего будущего ребёнка. Супруги сообщили, что ждут дочь.



Для пары это будет первый ребёнок. Ольга и Виталий, которые официально зарегистрировали брак в конце апреля, сейчас активно готовятся к новому этапу семейной жизни и с нетерпением ждут появления малышки на свет.

Как оказалось, пол ребёнка будущие родители узнали ещё во время свадебного торжества. Тогда они организовали небольшое гендер-пати прямо на празднике, однако решили сохранить интригу и не раскрывать результаты широкой публике.

Лишь спустя некоторое время супруги поделились подробностями с поклонниками и подтвердили, что в их семье родится девочка. По словам близких пары, новость вызвала у будущих родителей искренние эмоции и стала одним из самых счастливых моментов последних месяцев.

Поклонники уже поздравляют Ольгу и Виталия с предстоящим пополнением, желая будущим родителям лёгкого ожидания и счастливой встречи с дочерью.

Софья Метелева

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