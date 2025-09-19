Пропавший танцор из команды Татьяны Булановой появился на съёмках клипа Шнурова

19 сентября 2025, 13:25

Танцор Булановой Дмитрий Берегуля принимал участие в съёмках группы «Ленинград»

Татьяна Буланова (Фото: Telegram / @bulanovacom)

Танцор Дмитрий Берегуля, чьё исчезновение на фоне слухов об увольнении из команды Татьяны Булановой вызвало волну обсуждений, наконец дал о себе знать. Как оказалось, артист участвовал в съёмках нового музыкального видео Сергея Шнурова.





По словам представителей группы «Ленинград», команда готовит к релизу клип на свежий трек, посвящённый жизни после 50 лет.



Сам Шнуров в характерной манере объяснил идею композиции.





«Жизнь начинается после 50. Я вам авторитетно заявляю. До 50 — это конвульсивные поиски не пойми чего, не пойми где. После ты уже ближе к вечности, и многое такое "важное" тебе становится в лучшем случае индифферентно. И уже можно кружить в танце не для успеха и рилсов, а просто для того, чтобы быть в унисоне с жизнью», — поделился артист.