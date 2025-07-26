Лера Кудрявцева после грубых слов мужа уехала из загородного дома в свою квартиру
Лера Кудрявцева после грубых слов мужа уехала из загородного дома в квартиру
Лера Кудрявцева проигнорировала грубый выпад со стороны мужа, хоккеиста Игоря Макарова. Звезда съехала из их совместного дома и проводит время в своей московской квартире.
В личном блоге телеведущая опубликовала кадр из элитного жилого комплекса. Кудрявцева рассказала, что приготовила себе ужин и отправилась на вечернюю прогулку с соседом.
14 июля Лера Кудрявцева сообщила поклонникам, что впала в отчаяние из-за алкоголизма супруга. В пятницу, 25 июля, Игорь Макаров неожиданно ответил жене. В своем блоге он в грубой форме попросил жену замолчать.
Читайте также: