Лера Кудрявцева после грубых слов мужа уехала из загородного дома в свою квартиру

26 июля 2025, 12:35

Лера Кудрявцева после грубых слов мужа уехала из загородного дома в квартиру

Лера Кудрявцева (Фото: Telegram @lerakudryavtseva)

Лера Кудрявцева проигнорировала грубый выпад со стороны мужа, хоккеиста Игоря Макарова. Звезда съехала из их совместного дома и проводит время в своей московской квартире.