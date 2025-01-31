Лера Кудрявцева примерила дерзкий образ в стиле «Диско» и задумалась о переменах

Лера Кудрявцева (Фото: соцсети)
Телеведущая Лера Кудрявцева порадовала своих поклонников новым смелым образом на съемках шоу «Суперстар!» на НТВ. Вдохновленная приближающейся весной, она решила поэкспериментировать с прической и стилем, что вызвало бурю обсуждений среди ее фанатов. Об этом пишет «7Дней.ru»
После съемок Лера обратилась к своим подписчикам в личном блоге с вопросом о том, какие изменения они хотели бы увидеть в ее внешности.
Новый стиль с кудрями произвел настоящий фурор в социальных сетях, и многие отметили, что ведущая выглядит значительно моложе своих лет. В этом году Кудрявцева отметит 54-летие и, несмотря на то что она является бабушкой (у нее есть внук Лев), многие фанаты удивляются, как она сохраняет молодость и свежесть.
Образ Леры также получил высокую оценку от ее коллеги Ларисы Гузеевой, которая назвала ее «куколкой».
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«Эксперимент с прической. Что-то хочется поменять, не знаю что! Как думаете? Нарастить длинные? Подстричься покороче?» — написала она, подогревая интерес к своему образу.
Новый стиль с кудрями произвел настоящий фурор в социальных сетях, и многие отметили, что ведущая выглядит значительно моложе своих лет. В этом году Кудрявцева отметит 54-летие и, несмотря на то что она является бабушкой (у нее есть внук Лев), многие фанаты удивляются, как она сохраняет молодость и свежесть.
«Ни за что не скажешь, что ей 53!» — пишут восторженные поклонники.
Образ Леры также получил высокую оценку от ее коллеги Ларисы Гузеевой, которая назвала ее «куколкой».
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