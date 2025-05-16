Лера Кудрявцева раскрыла новый состав жюри шоу «ВИА Суперстар!», но сохранила одну интригу

Лера Кудрявцева (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Лера Кудрявцева объявила о начале съемок нового сезона музыкального шоу «ВИА Суперстар!» на телеканале НТВ. Она поделилась видео из судейского кресла, подтвердив, что сохраняет свое место вместе с Сергеем Соседовым и Стасом Пьехой. Теперь к жюри, по словам телеведущей, присоединилась и Ирина Понаровская.
При этом главная интрига осталась нераскрытой — Кудрявцева не назвала имя ведущего. Известно, что в прошлом сезоне эту роль исполняла Лолита Милявская. Также она вела шоу «Суперстар! Возвращение», пока ее не заменила Наташа Королева. К тому же артистка сама заявляла о прекращении сотрудничества.
К слову, Наташа Королева уже была членом жюри «ВИА Суперстар!». Однако вышла из его состава из-за разногласий с Кудрявцевой и Соседовым. Потому не исключено появление певицы в новом амплуа — ведущей.
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К слову, Наташа Королева уже была членом жюри «ВИА Суперстар!». Однако вышла из его состава из-за разногласий с Кудрявцевой и Соседовым. Потому не исключено появление певицы в новом амплуа — ведущей.
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Лидия Пономарева