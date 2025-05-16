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Лера Кудрявцева раскрыла новый состав жюри шоу «ВИА Суперстар!», но сохранила одну интригу

Кудрявцева назвала нового члена жюри «ВИА Суперстар!», заявив о начале съемок
Лера Кудрявцева (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Лера Кудрявцева (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Лера Кудрявцева объявила о начале съемок нового сезона музыкального шоу «ВИА Суперстар!» на телеканале НТВ. Она поделилась видео из судейского кресла, подтвердив, что сохраняет свое место вместе с Сергеем Соседовым и Стасом Пьехой. Теперь к жюри, по словам телеведущей, присоединилась и Ирина Понаровская.
При этом главная интрига осталась нераскрытой — Кудрявцева не назвала имя ведущего. Известно, что в прошлом сезоне эту роль исполняла Лолита Милявская. Также она вела шоу «Суперстар! Возвращение», пока ее не заменила Наташа Королева. К тому же артистка сама заявляла о прекращении сотрудничества.

К слову, Наташа Королева уже была членом жюри «ВИА Суперстар!». Однако вышла из его состава из-за разногласий с Кудрявцевой и Соседовым. Потому не исключено появление певицы в новом амплуа — ведущей.

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#шоу
#певица
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#звёзды
#съёмки
Джастин Бибер впервые высказался об издевательствах со стороны P. Diddy
16 мая 2025, 12:03

Джастин Бибер (Фото: Instagram* @justinbieber)

Джастин Бибер познакомился с P. Diddy в 15-летнем возрасте. Певец впервые рассказал, что на самом деле связывает его со скандальным рэпером.
Суды над музыкантом, обвиняемом в изнасилованиях, абьюзе и торговле людьми, продолжаются. Имя Бибера часто всплывает в связи с этой ситуацией.

Теперь же источники, приближенные к Джастину, сообщили, что рэпер никогда не вёл себя недостойным образом по отношению к нему. Бибер не был объектом для сексуального или прочего абьюза со стороны P. Diddy.

Также инсайдеры отмечают, что Бибер просто дружил с сыновьями рэпера Куинси и Джастином Комбсом.

«Хотя Джастин не входит в число жертв Шона Комбса (настоящее имя P. Diddy – прим. ред.), есть люди, которым он действительно навредил. Отвлечение внимания от этой реальности отвлекает от справедливости, которой эти жертвы по праву заслуживают», – заявил представитель Бибера в интервью с TMZ.
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Рита Дакота решила исправить давнюю ошибку и испытала сильнейшую боль: «Стремно! Очень»
Певица Рита Дакота решила свети татуаж стрелок с глаз
16 мая 2025, 11:48

Рита Дакота (Фото: Инстаграм* @ritadakota)

Певица Рита Дакота жалеет о том, что когда-то сделала татуаж стрелок. Сейчас артистка испытывает сильнейшую боль, чтобы свести «вечный» макияж.
Дакота захотела исправить ошибки юности. В 17 лет артистка сделала татуаж стрелок на глазах, цвет которых уже изменился не в лучшую сторону.

«Это очень больно и очень страшно. У меня опухнут веки. Стремно! Очень», — рассказала певица по пути в клинику.

Рита Дакота (Фото: Инстаграм* @ritadakota)


Перед тем, как мастер приступил к удалению татуажа, глаза Дакоты защитили особыми титановыми линзами, дабы не повредить роговицу лазером. Сводить «вечный» макияж оказалось даже больнее, чем набивать — на кадрах Рита едва сдерживается, чтобы не закричать. Однако одной процедуры мало для выведения пигмента из кожи, артистке нужно вытерпеть еще 5-8 сеансов.

К счастью, Дакота проходит через это не одна. В трудной ситуации ее поддерживают подруги Теона Дольникова и Юлия Грицкевич. А еще Рита получает много теплых слов от фанатов.

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#певица
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#глаза
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Пришел на свадьбу в обычной одежде и расписался в скромном ЗАГСе: за кого вышла замуж Марина Кравец из Comedy Club
16 мая 2025, 11:47

Марина Кравец (Фото: Телеграм@marinakravets_official)

Марина Кравец — единственная женщина в составе резидентов Comedy Club, чья харизма и чувство юмора уже более десяти лет поднимают настроение зрителям. Но за её сценическим образом эффектной артистки стоит куда более спокойная и искренняя личная история — о любви, которая прошла испытание временем и расстоянием. Подробнее в материале «Радио 1».

Любовь, начавшаяся с КВН


Знакомство Марины с будущим мужем, Аркадием Водаховым, произошло ещё в студенческие годы. Они вместе учились в Санкт-Петербургском университете, где играли в одной команде КВН «Простофилы». Сначала Аркадий показался Марине слишком самоуверенным, но совместные репетиции и выступления сблизили их. Так началась их история.

Москва и новая глава


В начале 2010-х Кравец пришлось принять важное решение — остаться в родном Петербурге или попытаться построить карьеру в Москве. Она выбрала столицу, устроилась работать на радио «Маяк», но финансово справляться с московской жизнью было непросто. Аркадий, который в это время развивал бизнес в Петербурге, поддержал Марину. Пара год жила на два города, пока Аркадию не предложили возглавить Comedy Radio в Москве. Тогда они снова стали жить вместе.

Марина Кравец (Фото: Телеграм@marinakravets_official)

Свадьба без пафоса


В 2013 году Марина и Аркадий официально оформили отношения. Вместо громкой свадьбы с лимузинами и банкетами они предпочли скромную церемонию в ЗАГСе. Аркадий настоял на том, что главное — не внешняя мишура, а смысл происходящего. Он пришёл в обычной одежде, и Марина полностью поддержала такой подход. После росписи молодожёны отметили событие в кругу самых близких.

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Дети — главное счастье


В марте 2024 года в семье Кравец и Водахова родилась вторая дочь — Валерия. Об этом Марина сообщила сама, с присущим ей юмором заметив, что теперь она «мать дракона», намекнув на «Игру престолов» — ведь девочка появилась на свет в год Дракона. Первая дочь пары, Вероника, родилась в 2020 году. Родители заранее готовили её к появлению сестры, объясняя, как важно заботиться и помогать малышке.

Марина Кравец (Фото: Инстаграм*/marinakravets)

Звезда, несмотря на критику


Карьеру Марины Кравец нередко сопровождают полярные отзывы. Одни зрители восхищаются её природной лёгкостью и женственностью, другие считают, что она стала слишком «вездесущей» и «не оставляет яркого впечатления». Но Марина, судя по всему, спокойно относится к подобной критике. Для неё в приоритете остаются семья, дети и возможность заниматься любимым делом.

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#дети
#история
#семья
#свадьба
#отношения
#квн
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«Редкие минуты отдыха»: Татьяна Буланова впервые за долгое время появилась на публике с молодым мужем
Татьяна Буланова провела вечер с мужем, живущим вдали от неё
16 мая 2025, 11:41

Татьяна Буланова с мужем (фото: Telegram @bulanovacom)

Татьяна Буланова решила посвятить время молодому супругу Валерию Рудневу. Пара впервые за долгое время появилась на публике вместе, пишет Telegram-канал «Звёздная пыль».
Напомним, что певица живёт отдельно от мужа: большую часть времени она проводит в Петербурге, а он проживает в Москве.

«Редкие минуты отдыха с любимым мужем», – написала Буланова в личном блоге.
Также исполнительница хита «Ясный мой свет» рассказала про свой образ. Певица провела вечер с мужем на светском мероприятии, куда пришла в бархатном алом платье с брошью в виде солнца и винтажных чёрных туфлях на каблуке. Дополнила образ люксовая кожаная сумка.

Татьяна похвасталась, что её платье создано английским брендом, одежду которого носит королевская семья.

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#семья
#жизнь
#певица
#шоу-бизнес
#встреча
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Воровал у матери и вымогал деньги у экс-жены: в чем обвиняют сына Надежды Кадышевой
Экс-жена обвинила сына Кадышевой в вымогательстве миллиона рублей за ребенка
16 мая 2025, 11:39

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Анжелика Бирюкова, бывшая жена сына народной артистки Надежды Кадышевой и племянница заммэра Москвы, обвинила Григория Костюка в вымогательстве крупной денежной суммы за разрешение на выезд их общего ребенка за границу. Об этом стало известно в программе «Малахов» на «России 1».
Она призналась, что однажды супруг просто бросил ее с восьмимесячным ребенком. Тогда контакты между ними прервались, пока женщина не запланировала зарубежную поездку.
«Когда мне потребовалось его разрешение на выезд ребенка за границу, он вышел на связь и каждый раз требовал деньги, которая постепенно выросла до одного миллиона рублей», — заявила Анжелина Бирюкова.
В шоу также упоминалось, что Григорий Костюк якобы «подворовывал» у собственной матери в театре «Золотое кольцо». Эти недостачи он списывал на недоплаты со стороны организаторов.

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