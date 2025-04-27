«Надо высылать ОМОН»: Малышева призвала сажать в тюрьму матерей за одно действие

Елена Малышева (фото: кадр из программы «Здоровье» )
Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева призвала сажать в тюрьму матерей, которые делают одно действие. В очередном выпуске программы «Жить здорово!» на Первом канале она осудила родителей, которые специально заражают детей ветрянкой или другими болезнями, надеясь, что так у них укрепится иммунитет.
Гостья шоу спросила, можно ли водить детей на «ветряночные вечеринки», чтобы специально заразить их ветряной оспой. В ответ Малышева назвала таких родителей преступниками и призвала сажать их в тюрьму.
Иммунолог Андрей Продеус согласился с коллегой. Он подчеркнул, что ветрянка может вызывать поражение лёгких и ЖКТ. Также инфекция повышает риски возникновения энцефалита, который может привести к летальному исходу.
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Иммунолог Андрей Продеус согласился с коллегой. Он подчеркнул, что ветрянка может вызывать поражение лёгких и ЖКТ. Также инфекция повышает риски возникновения энцефалита, который может привести к летальному исходу.
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Анастасия Чинкова