Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Надо высылать ОМОН»: Малышева призвала сажать в тюрьму матерей за одно действие

«Надо высылать ОМОН»: Малышева призвала сажать в тюрьму матерей за одно действие

Малышева осудила родителей, которые специально заражают детей ветрянкой
Елена Малышева (фото: кадр из программы «Здоровье» )

Елена Малышева (фото: кадр из программы «Здоровье» )

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева призвала сажать в тюрьму матерей, которые делают одно действие. В очередном выпуске программы «Жить здорово!» на Первом канале она осудила родителей, которые специально заражают детей ветрянкой или другими болезнями, надеясь, что так у них укрепится иммунитет.
Гостья шоу спросила, можно ли водить детей на «ветряночные вечеринки», чтобы специально заразить их ветряной оспой. В ответ Малышева назвала таких родителей преступниками и призвала сажать их в тюрьму.

Иммунолог Андрей Продеус согласился с коллегой. Он подчеркнул, что ветрянка может вызывать поражение лёгких и ЖКТ. Также инфекция повышает риски возникновения энцефалита, который может привести к летальному исходу.

Читайте также:

«По-человечески»: Малышева оценила выплаты беременным школьницам в 100 тыс. руб

Ведущие «Жить здорово!» Малышева и Продеус расплакались из-за слов гостьи

Живет в России, а деньги тратит в США: Елене Малышевой 64 года, как живет телеврач и в какие громкие скандалы она попадала
#инфекция
#шоу
#здоровье
#дети
#родители
#болезнь
«Настоящая рокерша»: Юлия Савичева разбила гитару на съёмках «Шоу Воли»
Певица Юлия Савичева разбила гитару на «Шоу Воли»
27 апреля 2025, 17:01

Юлия Савичева (фото: Instagram* @yuliasavicheva)

Юлия Савичева стала гостьей «Шоу Воли» на телеканале ТНТ. 38-летняя певица рассказала, что во время съёмок программы разбила гитару.
Артистка продемонстрировала несколько кадров со съёмки шоу. Юлия Савичева предстала в чёрном наряде с брюками и блузкой. Звезда эмоционально исполнила собственную композицию, после чего разбила гитару, как это делают настоящие рокеры.

Поклонники написали в комментариях Юлии, что она действительно настоящая рокерша. Теперь фанаты с нетерпением ждут выхода «Шоу Воли» с Савичевой.

Читайте также:

Выкидыш, скандал с Фадеевым и долги: Юлии Савичевой 38 лет — как на самом деле живет певица из «Фабрики звезд»

«Она ее бросила»: кто воспитывает дочь Юлии Савичевой и что случилось с первым ребенком певицы

«Не стать просто сожителями»: Юлия Савичева рассказала о своём 20-летнем браке

*запрещён в РФ
#певица
#шоу
#съёмки
#музыка
#телевидение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Переживу, через неделю забудется»: Алексей Чумаков раскрыл, как ему живется со статусом «главного абьюзера страны»
Алексей Чумаков заявил, что не переживает из-за нападок публики
27 апреля 2025, 16:42

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (Фото: Инстаграм* @juliakovalchuk)

Певец Алексей Чумаков ответил на обвинения в абьюзе. Он заявил, что супруга Юлия Ковальчук не обижается на него.
О певце начали говорить как об абьюзере после того, как он странно высказался о жене. Чумаков заявил, что выбирал себе возлюбленную по принципу: «вдул бы или не вдул». После этого общественность стала переживать за брак экс-солистки группы «Блестящие».

Но Алексей не видит ничего зазорного в своем мнении.

«Как говорит дедушка Фрейд — наверное, для кого-то тоже деспот и абьюзер: всегда во главе стоит сексуальность», — подчеркнул Чумаков в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Певец обратил внимание, что поначалу мужчина всегда воспринимает женщину как объект влечения.

При этом отношения между Ковальчук и Чумаковым начали оценивать разные специалисты, в том числе психологи и ясновидящие.

«Коучи, которые делают разборы моей семьи и меня, тарологи, гинекологи, ни разу не видевшие предмет изучения. Все это псевдо и это опасно. Я-то переживу, через неделю забудется, но на них подписаны тысячи человек, и все эти люди обращаются к ним за помощью», — возмутился артист.

Ковальчук вспомнила еще об одном скандале, который связан с откровениями супруга. Как-то он назвал ее «бабищей», после чего многие подумали, что Алексей оскорбляет свою избранницу. Однако Юлия привыкла к такому стилю общения: она уточнила, что и сама позволяет себе резкие высказывания.

«Мы так живем 17 лет, это нормальные наши отношения, иначе бы нам было бы просто скучно. У меня всё в порядке с самооценкой и чувством юмора, поэтому меня это не задевает», — рассказала исполнительница.

Читайте также:

«Не такой ты великий»: Бородин «прошёлся» по Киркорову, заявившему о пиаре звёзд на его имени

Лера Кудрявцева рассказала о достижении 6-летней дочери

«Надо высылать ОМОН»: Малышева призвала сажать в тюрьму матерей за одно действие

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#супруги
#певец
#певица
#семьи
#брак
#специалисты
#шоу
#отношения
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Не такой ты великий»: Бородин «прошёлся» по Киркорову, заявившему о пиаре звёзд на его имени
Бородин ответил Киркорову, заявившему о пиаре звёзд на его имени
27 апреля 2025, 16:19

Кирилл Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин прокомментировал слова Филиппа Киркорова о том, что критикующие его звёздные коллеги «хайпуют» на его имени. Об этом общественный деятель заявил в своём Telegram-канале.
На днях певица Вика Цыганова, известная резкими высказываниями в адрес коллег, обвинила Киркорова в алчности и лицемерии. Артистка заявила, что поп-король «за деньги родную мать готов продать», а его творчество «пустое».

В ответ на критику Киркоров подчеркнул, что его поливают грязью «давно забытые» звёзды, которые хотят за счёт него напомнить о себе. Такое заявление, в свою очередь, возмутило Виталия Бородина.

«Любитель эпатажа – Киркоров, который всегда заявляет, что на нём хотят сделать пиар, вновь в центре внимания. На резкое высказывание Вики Цыгановой, которая сказала всю правду, он ответил, пытаясь оправдаться. Но правда такова: никто не ловит хайп на тебе, у Вики Цыгановой в плане СМИ все хорошо – уважаемый артист, которого уважают многие, особенно солдаты, офицеры и генералы на фронте», – подчеркнул общественник.
Он подчеркнул, что композиции Цыгановой звучат на фронте, а Киркорову так и не удалось найти песню, которая бы стала «боевым гимном».

«Не такой ты великий, чтобы на тебе делать имя Цыгановой. В отличие от тебя, Вика Цыганова не входит не в ту дверь, она не ходит на голые вечеринки и не танцует на кресте и не избивает своих поклонников», – заключил Бородин.
Читайте также:

«Сбитая лётчица»: Филипп Киркоров ответил обвинившей его в алчности и лицемерии Вике Цыгановой

«Нормальные мужики руку не пожмут»: Бородин потребовал от Киркорова извинений перед страной

«Петух из курятника шоу-бизнеса»: Яна Поплавская резко осудила Филиппа Киркорова, похваставшегося часами Rolex
#деньги
#творчество
#певица
#сми
#звёзды
#шоу
#заявление
#артист
#киркоров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лера Кудрявцева рассказала о достижении 6-летней дочери
Лера Кудрявцева рассказала, что ее 6-летняя дочь Маша получила медаль
27 апреля 2025, 16:16

Лера Кудрявцева (Фото: Инстаграм* @leratv)

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала в личном блоге о том, что ее 6-летняя дочь впервые стала участником турнира по бальным танцам.
Лера не стала скрывать, что ее дочь Маша очень волновалась перед турниром. Кудрявцева поделилась кадрами с выступления, где наследница телеведущей предстала в танцевальном наряде цвета фуксии, а ее волосы были собраны в тугой гладкий пучок.

Девочка всячески пыталась скрывать свое волнение, из-за чего у нее получилось держаться уверенно на танцполе во время соревнований. Лера с гордостью объявила, что Маше вручили медаль и грамоту.

Дочь Леры Кудрявцевой Маша (Фото: Телеграм @lerakudryavtseva)


«Моя клубничка сегодня первый раз участвовала в турнире по бальным танцам», — откровенничала телеведущая в социальных сетях.

Стоит напомнить, что девочка появилась в браке Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова.

Читайте также:

«Надо высылать ОМОН»: Малышева призвала сажать в тюрьму матерей за одно действие

Дмитрий Нагиев раскрыл, как получил травму во время работы в Дубае

«Чем хуже мне, тем лучше я пытаюсь выглядеть»: Анна Седокова сделала откровенное заявление после трагедии

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#ребёнок
#соревнования
#селебрити
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дмитрий Нагиев раскрыл, как получил травму во время работы в Дубае
Актер Дмитрий Нагиев получил травму ноги во время преподавания в Дубае
27 апреля 2025, 15:28

Дмитрий Нагиев (Фото: Инстаграм* @nagiev.universal)

Дмитрий Нагиев так увлекся во время преподавания актерского мастерства, что получил производственную травму прямо на сцене. Артист повредил ногу, демонстрируя трюк на собственных курсах, которые он проводит в Дубае. Об этом он рассказал в разговоре с сайтом «Страсти».
Со слов звезды «Кухни», он захотел показать студентам элементы пластики и во время одного из упражнений неудачно выполнил кувырок вперед с зависом.

«А мне мало, что они ахают и восхищаются. Думаю, а может еще кувырок назад с выходом на руки и ноги сделать? Но там был линолеум, еще и мокрый, поэтому правая нога уезжала в сторону…», — откровенничал Нагиев.

В итоге уже полторы недели Дмитрию сложно передвигаться. Он старается скрывать хромоту в кадре.

Актер отметил, что готов идти на многое ради любимой работы: он сам всегда выполняет трюки и не ставит для себя ограничений на съемочной площадке. Нагиев старается с уважением относиться к команде и не выдвигает особых условий.

«Помимо того, что достиг какого-то возраста и небольшого статуса, к своим годам еще проникся уважением к людям, поэтому не качаю права. Группа вам не даст соврать. У меня в райдере написано, что я имею право заказать еду в любом ресторане города, а я ем из общего котла. Иногда мне даже кажется, что доедаю то, что не доели ребята…», — ​откровенничал Дмитрий.

Читайте также:

«Не забуду, как ты поддержала меня и дала работу, когда было очень трудно»: Айза трогательно обратилась к Самойловой

«Он очень хороший и заботливый отец»: Алсу после окончания судов с экс-супругом впервые рассказала об их разводе

«Я боюсь. Я не понимаю, что от него ждать»: актер Игорь Верник рассказал о своей нетипичной фобии

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#актёр
#травма
#звёзды
Следите за нашими новостями
в удобном формате