Блогер Сергей Сухов рассказал о заработке своих питомцев

Вслед за Павлом Прилучным и Зепюр Брутян, недавно показавшими лицо своего первенца, жена Александра Петрова Виктория тоже решила не скрывать лицо малыша смайликами на фото в соцсетях. На днях супруга актёра показала новые снимки с прогулки с полуторамесячным Федей.