Блогер Сергей Сухов рассказал о заработке своих питомцев

Иван Сухов (Фото: Инстаграм* @sergeysuxov)
Домашние любимцы порой становятся популярными в Сети, что помогает их хозяевам иметь дополнительный доход от рекламных контрактов.
Оказалось, что и три французских бульдога Сергея Сухова вносят свой вклад в семейный бюджет. Блогер признался, что у него получилось монетизировать контент с Хрюней, Булкой и Пузиком.
Собаки Сергея Сухова (Фото: Инстаграм* @sergeysuxov)
Со слов Сергея, один из его хвостатых уже заработал на пять квадратных метров квартиры.
Ранее музыкант Денис Кукояка раскрыл, как ухаживает за своим псом Федей. Оказалось, что у питомца Дениса свой рацион и специалисты, которые помогают ему поддерживать привлекательный внешний вид и следить за здоровьем.
Читайте также:
Жена Александра Петрова перестала скрывать лицо их сына на фото в соцсетях
Родня боялась, что отпишет Волочковой: кому досталась квартира Юрия Григоровича за 200 млн рублей
«Мой муж чемпион!»: жена Фёдора Смолова бурно высказалась о победе «Краснодара» в Кубке России
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
«Так как у меня есть социальный капитал в виде моей аудитории, естественно, они [собаки] сразу стали «золотыми детками». Всем сразу стало интересно кто они, что они, чем живут, чем дышат, что едят, поэтому я начал их снимать», — откровенничал Сухов в беседе с Super.
Собаки Сергея Сухова (Фото: Инстаграм* @sergeysuxov)
Со слов Сергея, один из его хвостатых уже заработал на пять квадратных метров квартиры.
Ранее музыкант Денис Кукояка раскрыл, как ухаживает за своим псом Федей. Оказалось, что у питомца Дениса свой рацион и специалисты, которые помогают ему поддерживать привлекательный внешний вид и следить за здоровьем.
Читайте также:
Жена Александра Петрова перестала скрывать лицо их сына на фото в соцсетях
Родня боялась, что отпишет Волочковой: кому досталась квартира Юрия Григоровича за 200 млн рублей
«Мой муж чемпион!»: жена Фёдора Смолова бурно высказалась о победе «Краснодара» в Кубке России
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева