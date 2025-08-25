Покинувший Россию Леонтьев вышел на сцену «Новой волны» — видео
Певец Валерий Леонтьев, который после начала СВО уезжал из России, вернулся и пришёл на репетицию конкурса «Новая волна» в Казани — видеозапись опубликовал Telegram‑канал Super.
По сведениям издания, это будет его первое выступление на крупной российской сцене за долгое время. 76‑летний артист рассказал, что согласился принять участие в концерте по приглашению своего давнего друга и продюсера Игоря Крутого.
Несколько лет Леонтьев провёл в США, а в этом году снова стал время от времени появляться на частных мероприятиях в Москве и других городах.
Накануне певица Виктория Цыганова в соцсетях резко раскритиковала проведение «Новой волны‑2025», заявив, что изначально задуманное для молодых исполнителей событие превратилось в «голубой шабаш» — балаган и проявление безвкусицы. Артистку возмутило появление на сцене таких звёзд, как Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ани Лорак и Александр Ревва. По её словам, за кулисами Киркоров исполнил «Миллион алых роз» и тосковал по временам с Аллой Пугачёвой в Юрмале; Цыганова считает, что ему «пора покинуть Россию» и уйти на пенсию к «друзьям».
Читайте также: