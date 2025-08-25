Покинувший Россию Леонтьев вышел на сцену «Новой волны» — видео

25 августа 2025, 20:51

Покинувший РФ певец Валерий Леонтьев приехал на репетицию «Новой волны»

Валерий Леонтьев (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Певец Валерий Леонтьев, который после начала СВО уезжал из России, вернулся и пришёл на репетицию конкурса «Новая волна» в Казани — видеозапись опубликовал Telegram‑канал Super.