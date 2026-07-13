Лерчек арендовала дом за 180 млн рублей в том же посёлке, где жила раньше
Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) переехала в другой дом в том же посёлке Монтевиль на Новой Риге — договор аренды на предыдущее жильё истёк. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Валерия и её возлюбленный Луис Сквиччиарини арендовали коттедж в нескольких сотнях метров от старого адреса, который фигурировал в судебном запрете.
Адвокаты заявили, что владелец нового дома не против проживания семьи. Коттедж площадью 660 квадратных метров включает пять спален, тренажёрный зал, бильярдную, террасу и прачечную. В прошлом году собственник выставлял его за 180 миллионов рублей.
Отмечается, что защита на судебном процессе предоставила справки об онкологии Чекалиной. В итоге суд изменил адрес в запрете, но оставил меру в силе. Сегодня Лерчек впервые явилась на заседание после диагностированного рака желудка. Ранее супруги Чекалины продали недостроенный особняк в «Агаларов Эстейт» почти за миллиард рублей.
Читайте также: