Лерчек арендовала дом за 180 млн рублей в том же посёлке, где жила раньше

13 июля 2026, 12:01

Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини (Фото: Instagram* @im__lu_)

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) переехала в другой дом в том же посёлке Монтевиль на Новой Риге — договор аренды на предыдущее жильё истёк. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.