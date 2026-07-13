Анна Семенович опубликовала фото в купальнике из банного чана
Бывшая солистка группы «Блестящие» и поп-исполнительница Анна Семенович опубликовала в своём блоге новый снимок. На этот раз 46-летняя знаменитость предстала перед подписчиками в купальнике.
На фотографии артистка расположилась в банном чане. Для съёмки певица выбрала синий купальник с глубоким декольте. Волосы Анна собрала в высокий пучок на макушке, а от макияжа она полностью отказалась — её лицо выглядит естественно.
Поза и обстановка кадра создают расслабленную атмосферу, при этом Семенович сохраняет привычную для своих публикаций уверенность. Поклонники уже активно комментируют пост: многие отмечают, что певица прекрасно выглядит даже без косметики, и хвалят её за смелость показывать себя такой, какая она есть.
Ранее Анна Семенович полностью показала фигуру в бикини после похудения. Известно, что за год певица сбросила семь лишних килограммов с помощью препарата «Семавик».
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